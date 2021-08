Krystsina Tsimanouskaya uit Belarus haalde de afgelopen dagen de internationale pers, doordat ze niet wil terugkeren naar huis. Ze is ondergedoken op de Poolse ambassade in Tokio en heeft inmiddels een Pools visum gekregen. Ze is lang niet de eerste olympiër in de geschiedenis die wil vluchten.

Weynay Ghebresilasie droeg in 2012 bij de openingsceremonie van de Spelen in Londen de vlag van Eritrea. Maar bij de sluitingsceremonie was de atleet niet meer van de partij.

Ghebresilasie was spoorloos verdwenen in Londen, omdat hij vreesde voor zijn leven in zijn Afrikaanse thuisland. Hij kreeg een verblijfsvergunning en vestigde zich in Sunderland. Op de Spelen in Tokio vertegenwoordigt hij nu de Britten op de 3.000 meter steeplechase.

Het verhaal van Ghebresilasie is bijzonder, maar niet uniek. Volgens de website Olympedia zijn er sinds 1948 61 sporters achtergebleven in het land dat de Zomerspelen organiseerde.

Weynay Ghebresilasie draagt de vlag van Eritrea bij de openingsceremonie in Londen.

27 Hongaarse sporters bleven na de Spelen in Melbourne achter

Veel van die 61 atleten zijn afkomstig uit Oost-Europa en bleven ten tijde van de Koude Oorlog achter in het Westen. In 1956 keerde bijna de helft van de Hongaarse equipe niet terug uit Melbourne.

"Terwijl de Spelen in Australië bezig waren, vond de Hongaarse Opstand plaats", vertelt sporthistoricus Jurryt van de Vooren aan NU.nl. "In Melbourne hadden de Hongaren toegang tot ongecensureerde pers en zagen ze de Sovjettanks door de straten van Boedapest rijden."

27 Hongaarse sporters en 21 begeleiders keerden na de Spelen niet terug. Velen van hen vestigden zich in de Verenigde Staten. "Zo verdween een complete generatie olympiërs voor het communistische Hongarije, dat was natuurlijk een enorme nederlaag voor dat regime", zegt Van de Vooren.

Bijna de helft van de Hongaarse equipe van 1956 keerde niet terug uit Melbourne.

Sporters werden inzet van strijd tijdens Koude Oorlog

De sport werd zo een belangrijk propagandamiddel in de Koude Oorlog. "In de buurt van communistische ploegen hingen schimmige types uit het Westen rond, die de sporters huisvesting en een nieuw leven aanboden in de hoop dat ze zouden blijven", vertelt Van de Vooren.

"En in het Oostblok werden familieleden van sporters in gijzeling genomen als er een evenement aan de andere kant van het IJzeren Gordijn was", aldus de sporthistoricus. "Als de sporters weer terugkeerden, werd de familie weer vrijgelaten."

Na de massale vlucht van de Hongaren in 1956, heeft er geen grote exodus van sporters meer plaatsgevonden op de Spelen. Het gaat sindsdien vooral om individuele atleten die niet meer terugkeerden in eigen land.

Belarus lijdt gezichtsverlies door vlucht Tsimanouskaya

Politiek en propaganda spelen bij Tsimanouskaya eveneens een rol, denkt Van de Vooren. Ook nu lijdt Belarus gezichtsverlies door het vertrek van een bekende topsporter. "Het lijkt wat dat betreft op de Koude Oorlog. Belarus en Rusland tegen de rest van de wereld, net zoals het toen het communisme tegen de rest van de wereld was."

"Je ziet dat andere landen heel snel zijn om haar asiel aan te bieden. Topsporters krijgen veel sneller een verblijfsvergunning dan gewone vluchtelingen."

Tsimanouskaya is niet de eerste atleet die in Tokio gevlucht is. De Oegandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko was enkele dagen spoorloos in Japan, maar volgens het olympisch comité van het Afrikaanse land is hij inmiddels weer thuis.

Krystsina Tsimanouskaya met de vlag van Belarus op de Europese Spelen in Minsk van twee jaar geleden.

Weinig atleten komen uit voor nieuw land

Eritreeër Ghebresilasie, die in Tokio voor Groot-Brittannië loopt, is overigens slechts een van de weinige sporters die na een vlucht op de Spelen voor zijn nieuwe land uitkomt als sporter.

"De Hongaarse olympisch schermkampioen Gene Hámori kwam in 1964 uit voor de Verenigde Staten", weet Van de Vooren. Ook roeier Róbert Zimonyi en kanovaarder András Töro kwamen op de Spelen voor de Verenigde Staten uit, nadat ze Hongarije achter zich hadden gelaten. En de Poolse speerwerpster Anna Wojtaszek vertegenwoordigde later Australië op de Spelen.

In één geval had een olympiër een andere reden om niet meer terug te keren naar zijn vaderland. Sergey Nemtsanov uit de Sovjet-Unie werd in 1976 verliefd op een Canadese en wilde na de Spelen niet meer weg uit Montreal.

De liefde hield echter geen stand en in 1980 deed Nemtsanov gewoon voor zijn vaderland mee aan de Spelen in Moskou.