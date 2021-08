De Nederlandse baanwielrenners konden dinsdag hun geluk niet op met de fraaie olympische titel op de teamsprint bij de Spelen in Tokio. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland verpulverden de concurrentie.

Nederland maakte ook een verpletterende indruk in de finale. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland waren meer dan drie seconden sneller dan Groot-Brittannië.

"Dit moet nog even bezinken, of zo. Dit is bizar wat we hebben laten zien", zei een glunderende Van den Berg tegen de NOS, vlak voordat het trio zich moest melden voor de podiumceremonie.

"Door dat hele coronagedoe moesten we op onszelf trainen. Wat we hier als team hebben gepresteerd... Godverdorie, wat ben ik trots op iedereen. Op deze gasten, de staf. Niet normaal man, zo mooi."

De laatste keer dat Nederland een olympische titel pakte bij het baanwielrennen voor mannen, was in 1936. Toen won Arie van Vliet de 1 kilometer tijdrijden in Berlijn.

De Nederlandse mannen domineren de teamsprint al jaren. De ploeg werd wereldkampioen in 2018, 2019 en 2020 en Europees kampioen in 2018 en 2019.