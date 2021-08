De Nederlandse baanwielrenners hebben dinsdag bij de Olympische Spelen hun favorietenrol op de teamsprint meer dan waargemaakt. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland versloegen titelverdediger Groot-Brittannië in de finale en bezorgden Nederland het zesde goud in Tokio.

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland waren in een rechtstreeks duel in het Izu Velodrome veel te sterk voor de Britten Ryan Owens, Jack Carlin en Jason Kenny: 41,369 om 44.589 seconden. Het brons ging naar Frankrijk, dat Australië klopte in de kleine finale.

Kenny is als zesvoudig olympisch kampioen een grootheid in het baanwielrennen. De 33-jarige Engelsman won de teamsprint in 2008, 2012 en 2016 met de Britse ploeg.

De laatste keer dat Nederland een olympische titel pakte bij het baanwielrennen voor mannen, was in 1936. Toen won Arie van Vliet de 1 kilometer tijdrijden in Berlijn.

Matthijs Büchli reed eerder op dinsdag in de kwalificaties als slotrijder in plaats van Hoogland en kreeg ook een gouden medaille. Wielerbond KNWU besloot één wegrenner op te offeren zodat er een extra baansprinter mee kon naar Tokio. De Nederlanders verwachtten door de extra rust voor Hoogland een groot voordeel te hebben ten opzichte van de andere teams, die maar drie rijders hadden.

Zesde gouden medaille voor Nederland

De Nederlandse mannen domineren de teamsprint al jaren. De ploeg werd wereldkampioen in 2018, 2019 en 2020 en Europees kampioen in 2018 en 2019. Dit is de eerste olympische titel voor Nederland op dit onderdeel, dat sinds 2000 op het programma van de Spelen staat.

Nederland staat in Tokio nu op zes gouden medailles. Eerder werden Annemiek van Vleuten (wielrennen, tijdrit), de dubbelvier mannen (roeien), Niek Kimmann (BMX), Kiran Badloe (windsurfen) en Sifan Hassan (atletiek, 5.000 meter) olympisch kampioen.

TeamNL heeft in totaal twintig medailles achter zijn naam staan. Met nog ruim vijf dagen te gaan zijn dat al meer plakken dan bij de hele Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro (negentien). Het recordaantal medailles staat op 25 (Sydney 2000).