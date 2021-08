Karsten Warholm zorgde dinsdag voor een sensatie door bijna een seconde van het wereldrecord af te snoepen in de finale van de 400 meter horden: 45,98. Ook de winnaar van de zilveren medaille Rai Benjamin (46,17) liep een toptijd.

"Ik denk dat dit de beste olympische race aller tijden was", zei Benjamin in een eerste reactie. "Dit valt nergens mee te vergelijken. Het was krankzinnig."

De Amerikaan was ruim sneller dan het oude wereldrecord, dat op 46,70 stond. Toch was dat niet voldoende voor goud, want Warholm bleef hem voor.

De Noor was uitzinnig na de finish en trok uit blijdschap zijn shirt kapot. "Alle emoties kwamen eruit. Ik heb al zo lang naar deze race uitgekeken, en als je het dan zo kan afmaken, is er pure vreugde."

Warholm moest alles op alles zetten om Benjamin voor te blijven in de slotfase. "In de laatste 20 meter voelde ik mijn benen niet meer", zei de euforische Noor. "Ik had die gekke Amerikaan achter me aan zitten, ik moest rennen voor mijn leven."

Karsten Warholm kijkt vol ongeloof naar zijn tijd op het scorebord. Karsten Warholm kijkt vol ongeloof naar zijn tijd op het scorebord. Foto: AP

'Hij heeft het wereldrecord verpulverd'

Warholm had zijn concurrent ook een gouden medaille gegund. "Met alle respect, maar er zijn hier in Tokio atleten die niet zo goed gepresteerd hebben en toch goud hebben gewonnen. Rai loopt hier 46,17, dat zou meer dan goud waard moeten zijn."

Benjamin was op zijn beurt onder de indruk van Warholm: "Hij heeft het wereldrecord verpulverd. Vanaf nu jaagt iedereen op zijn tijd. We gaan een hele nieuwe stratosfeer in."

Warholm zei dat het wereldrecord hem gretig maakt en dat hij in de toekomst nog sneller wil lopen. "Maar eerst ga ik hier van genieten. In mijn wildste dromen had ik niet gedacht dat dit mogelijk zou zijn."