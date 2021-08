De Amerikaanse basketballers hebben zich dinsdag met enige moeite geplaatst voor de halve finales van de Olympische Spelen in Tokio. De titelverdediger stond bij rust nog op gelijke hoogte met Spanje, maar stelde in de tweede helft de zege veilig: 95-81.

De zeer ervaren ploeg van Spanje, met (voormalige) NBA-sterren als Pau Gasol (41), Marc Gasol (36) en Ricky Rubio (30), maakte het 'Team USA' flink lastig in de Saitama Super Arena.

Na een 43-43-ruststand liepen de Verenigde Staten in het derde kwart zestien punten weg bij de Spanjaarden (65-49). Maar bij het begin van het het vierde kwart was het verschil opeens nog maar vier punten (69-65). Aan de hand van superster Kevin Durant (29 punten) voorkwam de topfavoriet voor goud een grote verrassing.

Rubio was met 38 punten de topscorer van de wedstrijd. Bij de VS eindigden naast Durant ook Jayson Tatum (13 punten), Jrue Holiday (12), Damian Lillard (11) en Zach LaVine (10) in de dubbele cijfers.

Spanje pakte in 2008 en 2012 olympisch zilver door in de finale te verliezen van de VS. Vijf jaar geleden was er brons in Rio de Janeiro. De VS is vijftienvoudig olympisch kampioen en greep sinds NBA-profs mogen meedoen (1992) alleen in 2004 naast het goud.

De VS neemt het donderdag in de halve finales op tegen Australië of Argentinië. De andere halve eindstrijd gaat tussen het Slovenië van superster Luka Doncic en de winnaar van het duel Frankrijk-Italië. De Fransen wonnen in hun eerste groepswedstrijd nog van de VS (83-76).