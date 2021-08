Annemiek Bekkering en Annette Duetz konden dinsdag nog niet direct blij zijn met hun bronzen medaille in de 49erFX-klasse. Het zeilduo was de medaillerace nog ingegaan als koploper.

"Het is superfijn dat we brons hebben gewonnen, maar dat gevoel hebben we nu nog even niet", zei Duetz tegen de NOS. "We hebben hier zo'n goede week gehad en dan wil je het graag afmaken."

Na de twaalf reguliere races stond het Nederlandse duo eerste met 70 punten, evenveel als nummer twee Brazilië. In de medaillerace, waarin dubbele punten worden vergeven, eindigden Bekkering en Duetz teleurstellend als negende.

Daardoor ging niet alleen titelverdediger Brazilië, maar ook Duitsland het Nederlandse duo voorbij in het klassement. Bekkering en Duetz hielden nummer vier Spanje (één punt) en nummer vijf Noorwegen (twee punten) nipt achter zich.

Gemengde gevoelens bij Bekkering en Duetz

"Op de finish wisten we zelf ook niet of de medaille binnen was", vertelde Bekkering. "De opluchting was dan ook groot toen we hoorden dan we brons hadden."

Het zeilduo, dat in 2019 wereldkampioen werd, had dan ook gemengde gevoelens. "Het was vandaag niet de race die we wilden varen. Het besef is er wel dat er meer in had gezeten dan brons", zei Bekkering.

"Maar we zijn supertrots op wat we hier in Tokio gepresteerd hebben", vulde Duetz aan. "Dat gevoel zal straks wel overheersen, maar het komende half uur nog even niet."