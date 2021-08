Sifan Hassan kan door haar gouden medaille op de 5.000 meter met een rustiger gemoed toeleven naar de laatste twee afstanden van haar unieke combinatie. De 28-jarige Nederlandse komt in Tokio nog in actie op de 1.500 meter en de 10.000 meter.

"Ik ga stap voor stap bekijken wat er nu nog mogelijk is. De druk is eraf. En natuurlijk wil ik meer, maar als ik de volgende afstand niet win, dan is dat zo. Ik ben nog jong, heb nog veel jaren te gaan", aldus Hassan, die dinsdag haar medaille kreeg uitgereikt in het Olympic Stadium na haar gouden race van maandag.

Met haar olympische titel zorgde Hassan voor een primeur deze eeuw. Ze was de eerste Nederlander sinds Ellen van Langen in 1992 in Barcelona (800 meter) die atletiekgoud veroverde op de Spelen, en de zevende in totaal.

"Ik ben blij voor Nederland dat het na zo'n lange tijd weer gelukt is. Bij de Diamond League loop je als atleet voor jezelf, maar op de Spelen win je voor je land. Dat maakt de Spelen zo mooi."

33 Hassan trekt imposante eindsprint en pakt goud op 5.000 meter

'Had spijt van mijn keuze'

Als Hassan ook op de 1.500 meter of 10.000 meter zegeviert, dan is ze de tweede Nederlandse atleet ooit met meerdere olympische titels. Tot nu toe lukte dat alleen Fanny Blankers-Koen, in 1948 in Londen, met een totaal van vier keer goud (100 meter, 200 meter, 4x100 meter en 80 meter horden). Het is niet onmogelijk dat Hassan in Tokio uitkomt op drie keer goud, al wordt de Keniaanse Faith Chepngetich Kipyegon op de 1.500 meter hoger ingeschaald door de bookmakers.

Vooraf was de verwachting dat Hassan in Tokio alleen de 5.000 en 10.000 meter zou lopen. Die afstanden zijn programmatechnisch beter te combineren, maar Hassan wil per se ook de 1.500 meter lopen, omdat dat haar favoriete afstand is.

"Na mijn val in die series van de 1.500 meter had ik wel even spijt van die keuze. Ik dacht: wat ben ik dom geweest. Al die mensen die zeiden dat het niet kon, hadden gelijk. Gelukkig heb ik het toch gedaan. Ik heb mijn hart gevolgd en dat is goed uitgepakt."

Hassan komt donderdag weer in actie in Tokio. Ze loopt dan om 12.00 uur (Nederlandse tijd) de halve finale van de 1.500 meter en vrijdag is de eindstrijd. Een dag later sluit ze haar Spelen af met de 10.000 meter.