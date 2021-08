Zeiler Nicholas Heiner heeft dinsdag bij de Olympische Spelen geen medaille kunnen veroveren in de Finn-klasse. De Nederlander eindigde als vierde in het klassement. In de 49er-klasse besloten Bart Lambriex en Pim van Vugt hun olympische debuut als zesde.

De 32-jarige Heiner begon de medalrace in de Finn-discipline als vijfde en had nog een kansje op brons, maar zijn tweede plaats in combinatie met de posities van de concurrentie in de afsluitende wedstrijd was niet genoeg voor eremetaal.

Heiner, die net als Lambriex en Van Vugt zijn debuut maakte op de Spelen, was bij een medaille in de voetsporen van zijn vader getreden. Roy Heiner deed mee aan de Spelen van 1988, 1992, 1996 en 2000 en zeilde in 1996 naar brons.

Het goud in de Finn-klasse was voor Giles Scott, die als klassementsleider net genoeg had aan zijn vierde plek in de afsluitende race. De Hongaar Zsombor Berecz veroverde de zilveren medaille en het brons ging naar Joan Cardona Méndez uit Spanje.

Het was de laatste keer dat de Finn-klasse op het olympische programma stond. De discipline wordt bij de volgende Zomerspelen, die in 2024 in Parijs worden gehouden, vervangen door kitesurfen.

Bart Lambriex en Pim van Vugt eindigden als zesde in de 49er-klasse. Foto: EPA

Lambriex en Van Vugt schuiven plekje op

In de 49er-klasse schoven Lambriex en Van Vugt dankzij hun resultaat in de afsluitende race in de baai van Enoshima een plaatsje op in het klassement. Daarin werden ze eveneens zesde. Ze wisten vooraf al dat een medaille er niet meer in zat.

Vooraan was de finish bloedstollend. De Britten Dylan Fletcher en Stuart Bithell passeerden de eindstreep net voor Duitsland en verzekerden zich daarmee van het goud. Het zilver was voor Nieuw-Zeeland en het brons ging naar de Duitsers.

De 22-jarige Lambriex en de vier jaar oudere Van Vugt deden voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Ze verzekerden zich in oktober vorig jaar van deelname aan het grootste sportevenement ter wereld.

In de negende en tiende race van de 470-klasse kwamen Afrodite Zegers en Lobke Berkhout respectievelijk als vierde en tweede over de finish. Met alleen de medalrace van woensdag nog voor de boeg maken ze als nummer negen van het klassement geen kans meer op een medaille.

Eerder op dinsdag haalden zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz in de 49erFX-klasse de negentiende Nederlandse medaille van deze Spelen binnen.