Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben dinsdag brons veroverd op de Olympische Spelen in Tokio. Het zeilduo begon de medaillerace van de 49erFX-klasse als koploper, maar moest titelverdediger Brazilië en Duitsland voorlaten.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Bekkering en Duetz hadden na de twaalf reguliere races 70 punten, net als het Braziliaanse duo Martine Grael en Kahena Kunze. Ook het Duitse koppel Tina Lutz/Susann Beucke (73 punten) en het Spaanse duo Tamara Echegoyen/Paula Barcelo (77) had nog zicht op goud.

In de medaillerace waren er dubbele punten te verdelen. Na een redelijke start zakte de Nederlandse boot wat verder naar achteren. Bekkering en Duetz moesten de boten uit Brazilië, Duitsland en Spanje voor laten gaan.

Brazilië eindigde in de medaillerace als derde achter Argentinië en Noorwegen en prolongeerde daarmee zijn olympische titel. Dankzij de vijfde plaats passeerde ook de Duitse boot Bekkering en Duetz in het klassement; zij werden teleurstellend negende in de medaillerace.

Eindstand 49erFX 1. Martine Grael/Kahena Kunze (BRA) - 76 punten

2. Tina Lutz/Susann Beucke (DUI) - 83 punten

3. Annemiek Bekkering/Annette Duetz (NED) - 88 punten

4. Tamara Echegoyen/Paula Barcelo (SPA) - 89 punten

5. Victoria Traviscio/Maria Sol Branz (ARG) - 90 punten

6. Charlotte Dobson/Saskia Tidey (GBR) - 95 punten

Bekkering en Duetz houden Spanje en Noorwegen nipt achter zich

Die negende plek was voor Nederland precies voldoende om regerend wereldkampioen Spanje achter zich te houden. Het Spaanse duo miste de medailles op één punt. Noorwegen kwam twee punten tekort.

De 29-jarige Bekkering en 28-jarige Duetz vormen sinds 2014 een team. Op de Spelen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro werden ze zevende. In 2019 pakte het Nederlandse duo de wereldtitel.

De medaillerace stond aanvankelijk al voor maandag gepland, maar wegens een gebrek aan wind moest de wedstrijd met een dag worden uitgesteld.

Door het brons van het zeilduo komt het totaal aantal Nederlandse medailles in Tokio op 19. Daarmee is de medailleoogst van de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 geëvenaard. In Londen in 2012 werden er twintig medailles veroverd en het record voor Nederland staat op 25 uit Sydney in 2000.