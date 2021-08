De Noor Karsten Warholm heeft dinsdag voor een absolute sensatie gezorgd in de olympische finale van de 400 meter horden. Hij pakte goud en scherpte het wereldrecord aan met liefst 0,76 seconde, waarmee hij als eerste onder de 46 seconden dook.

De 25-jarige Warholm vocht in de slotmeters een verbeten gevecht uit met de Amerikaan Rai Benjamin. Hij won de strijd en kwam tot zijn eigen verbazing in een tijd van 45,94 over de streep.

Warholm was flink sneller dan het wereldrecord dat hij pas een maand geleden had neergezet in zijn vaderland. In Oslo kwam de Noor toen in 46,70 over de eindstreep.

Achter Warholm was het zilver in Tokio voor Benjamin, die in 46,17 ook ruim onder het oude wereldrecord dook. Het brons ging naar de Braziliaan Alison dos Santos, die 46,72 noteerde.

Twee jaar geleden werd Warholm al voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de 400 meter horden. Hij is op dat onderdeel ook regerend Europees indoorkampioen.

Het was de tweede keer dat tijdens deze Spelen een wereldrecord werd gebroken in de atletiek. Eerder verbeterde de Venezolaanse hinkstapspringster Yulimar Rojas het mondiale record uit 1995 door 15,67 meter ver te springen.