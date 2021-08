Het internationaal olympisch comité (IOC) gaat onderzoek doen naar het nationaal olympisch comité van Belarus. Dat gebeurt naar aanleiding van de zaak rond sprintster Krystsina Tsimanouskaya, die maandag asiel kreeg in Polen nadat ze kritiek had geuit op haar coaches.

"Het IOC heeft besloten een formeel onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Belarus. We moeten de volledige feiten vaststellen, we moeten alle betrokkenen horen", meldt IOC-woordvoerder Mark Adams dinsdag.

De 24-jarige Tsimanouskaya liet zondag weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar "incompetente en nalatige coaches". "Ik ga niet terug naar Belarus", zei ze. Het olympisch comité van haar land had gecommuniceerd dat Tsimanouskaya zich wegens "emotionele en psychische problemen" had teruggetrokken.

Op de Japanse luchthaven Haneda riep ze de hulp van de politie en het IOC in. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen hadden aangeboden de atlete te helpen.

Bovendien spande Tsimanouskaya een spoedzaak aan bij het CAS, maar het internationale sporttribunaal verwierp haar beroep maandag omdat ze niet kon aantonen dat de nationale sportautoriteiten haar hadden teruggetrokken wegens haar kritiek.

Atletenvereniging voert druk op 'falend' IOC op

Iets eerder op dinsdag riep atletenvereniging Global Athlete het IOC ertoe op actie te ondernemen tegen het Belarussisch olympisch comité. "We willen dat het IOC het comité per direct schorst en de Belarussische atleten onder de olympische vlag laat meedoen aan de Spelen", staat in een verklaring.

"Deze incidenten staan niet op zichzelf en falen van de IOC wat betreft de bescherming van atleten kan niet langer getolereerd worden. Afgelopen jaar ondernamen ze al geen actie tegen Iran, terwijl daar sprake was van moord, mishandeling, discriminatie en het niet-toelaten van atleten tot toernooien."

Tsimanouskaya zou komende donderdag ook mee hebben moeten doen aan de 4x400 meter, al zegt ze dat ze zonder haar instemming is opgenomen in de estafetteploeg.