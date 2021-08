Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters rekent woensdag in de kwartfinales van de Olympische Spelen tegen Frankrijk op een topfitte Lois Abbingh. De topscorer van Oranje op deze Spelen (23 goals) ontbrak in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro.

"Lois had veel gespeeld in de wedstrijd daarvoor tegen Noorwegen. We wilden iets veranderen. Dit was een ideaal moment om haar wat rust te geven", zei Mayonnade. "We konden Larissa Nusser daardoor ook speeltijd geven. Maar Lois is fit. Ik hoop en denk dat ze in topconditie is."

De handbalsters kunnen een fitte Abbingh goed gebruiken tegen Frankrijk. Vijf jaar geleden verloor Oranje in de halve finales van de Spelen in Rio de Janeiro met 24-23 van de Françaises. In de slotseconde belandde een schot van Abbingh toen op de paal.

Twee jaar later, op het EK van 2018 in Frankrijk, verloor Oranje ondanks zeven goals van Abbingh in de halve finales van het gastland (21-27). Frankrijk werd toen Europees kampioen, een jaar nadat het al de wereldtitel had gepakt. Als titelverdediger moesten de Franse handbalsters op het EK van vorig jaar genoegen nemen met zilver.

Van der Heijden: 'We hebben een goed gevoel' Oranje won vier van de vijf groepsduels en dat geeft vertrouwen, zegt Laura van der Heijden. "We gaan met een goed gevoel naar woensdag", zegt ze. "Frankrijk heeft veel sterke en snelle speelsters. Onze bondscoach kent ze natuurlijk goed. Ik denk dat hij een goede tactiek kan bedenken om hun individuele speelsters en speelstijl aan te pakken."

'Op de vorige Spelen juichte ik voor Frankrijk'

Mayonnade heeft bijzondere gevoelens bij de ontmoeting met zijn vaderland. "Op de vorige Spelen juichte ik voor Frankrijk toen ze wonnen van Nederland, dat begrijp je wel hè? Het is heel speciaal om nu tégen Frankrijk te spelen, ik kan niet zeggen dat dat me niets doet. Natuurlijk hoop ik nu dat Nederland wint", zegt hij.

De 38-jarige Fransman is sinds begin 2019 bondscoach van de handbalsters en leidde Oranje een jaar later in Japan naar de wereldtitel. "Ik heb met Nederland nog nooit tegen Frankrijk gespeeld op een groot toernooi", aldus Mayonnade.

"Het is leuk om 'mijn' land nu te treffen, maar ook niet meer dan dat. Iedereen zegt dat dit de belangrijkste wedstrijd van de Spelen wordt. Ik begrijp dat wel. Als we deze winnen, dan gaan we om de medailles spelen."

Mayonnade wil het niet teveel hebben over het duel met Frankrijk dat Oranje vijf jaar geleden in Rio verloor. "Een aantal speelsters uit mijn selectie was er toen al bij. We hebben het niet over dat duel gehad, misschien komt het nog wel even te sprake", zegt hij. "Maar we zijn vijf jaar verder, dit is een ander toernooi."

De kwartfinalewedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint woensdag om 13.45 uur Nederlandse tijd.