Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich dinsdag bij de Olympische Spelen voor de halve finales van de 400 meter geplaatst. Klaver kwalificeerde zich rechtstreeks, terwijl De Witte als tijdsnelste door is in Tokio.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

In de zesde en laatste serie van de dag kwam de 22-jarige Klaver als derde over de streep in een tijd van 51,37 seconden. Ze was daarmee hoe dan ook door, want de top drie van iedere heat bereikte de halve finales, net als de zes tijdsnelsten.

Tot die laatste groep behoorde de 28-jarige De Witte, die in de tweede serie in actie kwam en daarin als vierde finishte. Haar beste seizoenstijd van 51,68 bleek uiteindelijk voldoende voor een plek in de halve finales.

Tijdens haar serie had Klaver zich verbaasd over de hitte. "Het had vanmorgen geregend. In Nederland koelt het dan af, maar hier had ik het gevoel dat ik aan het opwarmen was in een magnetron. Het leek wel een stoomcabine", zei ze tegen de NOS.

Overall liep Klaver de zeventiende en De Witte de twintigste tijd. De halve finales van de 400 meter bij de vrouwen staan woensdag op het programma. De finale wordt vrijdag gelopen.

Klaver en De Witte kwamen eerder deze Spelen uit op de 4x400 meter gemengde estafette, het onderdeel waarop Nederland vierde werd. Ze liepen allebei in de series, waarna De Witte in de finale moest plaatsmaken voor Femke Bol.