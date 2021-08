Baanwielrennen ·

Roy van den Berg: 'Ik ben zo trots op deze gasten'

Roy van den Berg was de starter van de teamsprinters, na afloop van de gouden race is de baanwielrenner vooral trots: "Het moet echt nog even bezinken, het is bizar wat we hier hebben laten zien. Door de coronapandemie moesten we op onszelf trainen, maar wat we als team nu hier hebben gepresteerd... Verdorie, wat ben ik trots op iedereen. Op deze gasten, de stafleden, het is niet normaal hoe mooi dit is."