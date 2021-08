Baanwielrennen ·

Drama in diezelfde ploegenachtervolging! De Denen zijn op weg naar een fantastische tijd, maar worden ten val gebracht door een Britse renner, die de aansluiting had gemist bij zijn teamgenoten. Normaal gesproken stuur je dan naar boven weg, maar de Brit was de derde renner en moest dus doorfietsen. De Deense mannen hebben de Brit nooit zien rijden en knallen er vol op!