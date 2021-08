In het restant van de dertiende dag op de Olympische Spelen zijn de schijnwerpers gericht op de handbalsters, die het in de kwartfinales opnemen tegen Frankrijk. Daarnaast hoopt Sifan Hassan de finale van de 1.500 meter te bereiken en komen ook Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen weer in actie.

De handbalsters moeten in de kwartfinales een zware horde nemen in de jacht op de eerste olympische medaille in de historie. Oranje treft om 13.45 uur tweevoudig wereldkampioen Frankrijk bij de laatste acht.

Na de halve finales van de 1.500 meter met Sifan Hassan, de sprint bij het baanwielrennen met Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen en de start van de zevenkamp (met Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter) sluit Ferry Weertman de dag af in het open water. De Noord-Hollandse zwemmer verdedigt zijn olympische titel in de race over 10 kilometer door het Japanse water.

Programma (de belangrijkste onderdelen zijn vetgedrukt):

0.41 uur: Golf, vrouwen, individueel stroke play, eerste ronde (Anne van Dam)

8.00 uur: Schoonspringen, vrouwen, 10 metertoren, voorrondes (Celine van Duijn)

8.30 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, kwalificaties (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

8.33 uur: Zeilen, vrouwen, 470, medalrace (Lobke Berkhout en Afrodite Zegers)

9.10 uur: Baanwielrennen, vrouwen, keirin, heats (Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

9.35 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, eerste ronde (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland komen voor het eerst in actie op de sprint. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland komen voor het eerst in actie op de sprint. Foto: Pro Shots

11.13 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, achtste finales (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

12.00 uur: Paardensport, springen individueel, finale (Marc Houtzager, Maikel van der Vleuten)

12.05 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, kogelstoten (Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter)

12.12 uur: Atletiek, vrouwen, 1.500 meter, halve finales (Sifan Hassan)

12.30 uur: Synchroonzwemmen, vrouwen, duet vrije routine, finale (Bregje en Noortje de Brouwer)

Sifan Hassan jaagt na haar gouden plak op de 5.000 meter op een finaleplaats op de 1.500 meter. Sifan Hassan jaagt na haar gouden plak op de 5.000 meter op een finaleplaats op de 1.500 meter. Foto: ANP

12.38 uur: Atletiek, vrouwen, 400 meter, halve finales (Lieke Klaver en Lisanne de Witte)

12.50 uur: Gewichtheffen, mannen, boven 109 kilogram, groep A (Enzo Kuworge)

13.30 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, 200 meter (Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter)

13.45 uur: Handbal, vrouwen, kwartfinales, Nederland-Frankrijk

23.30 uur: Openwaterzwemmen, mannen (Ferry Weertman)

Ferry Weertman verdedigt zijn olympische titel in het openwaterzwemmen. Ferry Weertman verdedigt zijn olympische titel in het openwaterzwemmen. Foto: Getty Images

Uitslagen van de Nederlanders:

Vanaf 23.30 uur: Openwaterzwemmen, vrouwen: Sharon van Rouwendaal pakt zilver op de 10 kilometer

2.35 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, 100 meter horden: Anouk Vetter wordt derde, Emma Oosterwegel elfde en Nadine Broersen dertiende

3.30 uur: Hockey, vrouwen, halve finales: Nederland wint met 5-1 van Groot-Brittannië.

3.35 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, hoogspringen: Nadine Broersen vijfde in haar heat, Emma Oosterwegel vierde en Anouk Vetter zesde in haar heat.

4.30 uur: Atletiek, vrouwen, 400 meter horden, finale: Femke Bol verovert brons.