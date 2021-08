Op de dertiende dag van de Olympische Spelen zijn de Nederlandse schijnwerpers gericht op atlete Femke Bol. Het toptalent jaagt in Tokio op een medaille op de 400 meter horden. Verder strijden de hockeysters om een finaleplaats en nemen de handbalsters het in de kwartfinales op tegen Frankrijk.

Ze is pas 21 jaar oud, maar niemand twijfelt meer aan de medaillekansen voor Bol op het tartan van het olympisch stadion in Tokio. De Amersfoortse ontwikkelde zich in de afgelopen twee jaar razendsnel op de 400 meter horden en noteerde begin vorige maand zelfs de zesde tijd ooit gelopen. Zelf windt Bol er ook geen doekjes om: ze verkeert in de vorm van haar leven. Om 4.30 uur (Nederlandse tijd) staat haar eindstrijd op het programma.

Rond dat tijdstip is ook duidelijk of de hockeysters voor de vijfde keer op rij de olympische finale bereiken. Om 3.30 uur neemt de ploeg van bondscoach Alyson Annan het op tegen Groot-Brittannië. In de groepsfase werden de Britten met 1-0 verslagen.

De handbalsters moeten in de kwartfinales een zware horde nemen in de jacht op de eerste olympische medaille in de historie. Oranje treft om 13.45 uur tweevoudig wereldkampioen Frankrijk bij de laatste acht.

Na de halve finales van de 1.500 meter met Sifan Hassan, de sprint bij het baanwielrennen met Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen en de start van de zevenkamp (met Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter) sluit Ferry Weertman de dag af in het open water. De Noord-Hollandse zwemmer verdedigt zijn olympische titel in de race over 10 kilometer door het Japanse water.

Programma (de belangrijkste onderdelen zijn vetgedrukt):

Vanaf 23.30 uur: Openwaterzwemmen, vrouwen (Sharon van Rouwendaal)

0.41 uur: Golf, vrouwen, individueel stroke play, eerste ronde (Anne van Dam)

2.35 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, 100 meter horden (Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter)

3.30 uur: Hockey, vrouwen, halve finales, Nederland-Groot-Brittannië

3.35 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, hoogspringen (Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter)

4.30 uur: Atletiek, vrouwen, 400 meter horden, finale (Femke Bol)

8.00 uur: Schoonspringen, vrouwen, 10 metertoren, voorrondes (Celine van Duijn)

8.30 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, kwalificaties (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

8.33 uur: Zeilen, vrouwen, 470, medalrace (Lobke Berkhout en Afrodite Zegers)

9.10 uur: Baanwielrennen, vrouwen, keirin, heats (Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

9.35 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, eerste ronde (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

11.13 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, achtste finales (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

12.00 uur: Paardensport, springen individueel, finale (Marc Houtzager, Maikel van der Vleuten)

12.05 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, kogelstoten (Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter)

12.12 uur: Atletiek, vrouwen, 1.500 meter, halve finales (Sifan Hassan)

12.30 uur: Synchroonzwemmen, vrouwen, duet vrije routine, finale (Bregje en Noortje de Brouwer)

12.38 uur: Atletiek, vrouwen, 400 meter, halve finales (Lieke Klaver en Lisanne de Witte)

12.50 uur: Gewichtheffen, mannen, boven 109 kilogram, groep A (Enzo Kuworge)

13.30 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, 200 meter (Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter)

13.45 uur: Handbal, vrouwen, kwartfinales, Nederland-Frankrijk

23.30 uur: Openwaterzwemmen, mannen (Ferry Weertman)

