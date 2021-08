Atleet Liemarvin Bonevacia is door het dolle heen na het bereiken van de finale op de 400 meter. De in Curaçao geboren sprinter, die als tijdsnelste de eindstrijd bereikte, hoopt dat kinderen inspiratie halen uit zijn historische finaleplaats.

"Dit is een droom", zei de dolgelukkige Bonevacia na afloop van de ontknoping op de 400 meter tegen de NOS. "Vanaf 2010, toen ik voor het eerst de 400 meter op de Olympische Spelen zag met Jeremy Wariner, droomde ik hiervan. Ik heb hier geen woordjes voor."

De 32-jarige Bonevacia is de eerste Nederlander ooit die de finale op de 400 meter haalt. De sprinter eindigde als derde in zijn halve finale, maar zijn tijd van 44,62 seconden (een nieuw Nederlands record) was genoeg om tot de twee snelste verliezers te behoren.

"Ik heb hier heel hard voor gewerkt. Ik heb alles op alles gezet", aldus Bonevacia, die vervolgens uitgebreid zijn coaches, Nederland en Curaçao bedankte voor hun steun. "Ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar ik ben blij, man."

Liemarvin Bonevacia juicht nadat duidelijk is dat hij zich op basis van tijd geplaatst heeft voor de finale op de 400 meter. Liemarvin Bonevacia juicht nadat duidelijk is dat hij zich op basis van tijd geplaatst heeft voor de finale op de 400 meter. Foto: ANP

'Gewoon dromen, dromen en dromen'

Bonevacia, die in 2012 nog als onafhankelijk deelnemer uitkwam op de Spelen in Londen, hoopt dat hij mensen heeft aangespoord om hun dromen na te jagen. "We zijn topsporters en moeten leveren wanneer het moet. En dat kan ik."

"Ik doe dit om een inspiratiebron te zijn voor alle kinderen. Gewoon dromen, dromen en dromen, en het komt uit. Ik behoor tot de beste acht van de wereld en we weten niet wat er gaat gebeuren in de finale."

De finale van de 400 meter staat komende donderdag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Bonevacia start in baan twee. Regerend wereldkampioen Steven Gardiner is de grote favoriet voor de olympische titel op het onderdeel.