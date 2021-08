Het protest dat sportkoepel NOC*NSF heeft aangetekend tegen het terugdraaien van de diskwalificatie van de Verenigde Staten in de series van de gemengde 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio, is door het internationaal sporttribunaal CAS maandag afgewezen. Hierdoor blijft Nederland vierde in de uitslag van de zaterdag gelopen finale.

Na de series van vrijdag werden de Verenigde Staten en Dominicaanse Republiek, de top twee in hun serie, uit de uitslag gehaald. Bij de VS startte Lynna Irby bij de eerste stokwissel ver buiten haar vak, wat ook duidelijk op de beelden te zien was.

De VS ging vervolgens in beroep tegen de straf van de jury. Volgens de Amerikanen stond Irby door aanwijzingen van een official verkeerd en de jury ging daar uiteindelijk in mee. Ook de Dominicaanse Republiek, die eveneens werd gediskwalificeerd vanwege een verkeerde wissel, tekende met succes beroep aan.

Zo vielen Spanje en Duitsland buiten de boot. Die landen tekenden op hun beurt beroep aan, waarna uiteindelijk werd besloten om Duitsland toch te laten starten.

Atletiekunie vond terugdraaien 'onacceptabel'

Ook België, dat in de finale uiteindelijk als vijfde achter Polen, de Dominicaanse Republiek, de VS en Nederland eindigde, vochten vergeefs het protest tegen het terugdraaien van de diskwalificatie van de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten aan. Dat protest werd maandag eveneens afgewezen.

Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, noemde het terugdraaien van de diskwalificatie van de Verenigde Staten eerder nog "onacceptabel". "De onderbouwing van de beslissing is flinterdun en eigenlijk nergens op gebaseerd", zei hij tegen De Telegraaf. "De VS heeft gewoonweg niet volgens de regels gelopen door buiten het vak te wisselen."

Het Nederlandse viertal Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela liep op dit nieuwe olympische onderdeel een Nederlands record van 3.10,36. Daarmee kwamen ze ruim een tiende van een seconde tekort voor een bronzen medaille.