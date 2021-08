Sifan Hassan kan nog amper geloven dat ze Nederland maandag de eerste olympische atletiektitel sinds 1992 heeft bezorgd. De geboren Ethiopische pakte in Tokio overtuigend goud op de 5.000 meter, met dank aan kopjes koffie.

"Ik kan het nog niet geloven", zei een trotse Hassan in een eerste reactie bij de NOS. "De laatste 200 meter trok ik de sprint van mijn leven en nu ben ik gewoon olympisch kampioen. Ik ben heel dankbaar."

De 28-jarige Hassan schudde zich in de slotfase los van de Keniaanse Hellen Obiri en de Ethiopische Gudaf Tsegay. In de laatste bocht sloeg ze een onoverbrugbaar gat en uiteindelijk kwam ze bijna twee seconden eerder over de finish dan Obiri.

De aanloop van Hassan naar de finale van de 5.000 meter was verre van ideaal. De regerend wereldkampioene op de 1.500 meter en de 10 kilometer kwam ten val in de series van de 1.500 meter, maar won haar race wel en plaatste zich simpel voor de halve finales.

Sifan Hassan zorgde voor de eerste Nederlandse gouden atletiekmedaille op de Spelen sinds 1992. Foto: ANP

Hassan had geen vertrouwen meer in goede afloop van finale

Toch had Hassan na die valpartij weinig vertrouwen in een goede afloop van de finale op de 5 kilometer. "Toen ik was gevallen op de 1.500 meter, dacht ik: laat die 5.000 meter maar zitten. Het was echt vreselijk. Ik kon ook niet echt geloven dat ik was gevallen", zei de topatlete.

"Het leek alsof alle energie uit mijn benen was gezogen toen ik weer van de grond kwam na die valpartij. Ik was zo vermoeid. Zonder koffie had ik nooit olympisch kampioen kunnen worden. Ik had de cafeïne echt nodig. Het voelde alsof ik twintig koppen koffie had gedronken."

Hassan, die met haar olympische titel in de voetsporen treedt van onder anderen Fanny Blankers-Koen en Ellen van Langen, gaat op de Olympische Spelen in Tokio ook nog voor goud op de 1.500 meter en de 10 kilometer.

