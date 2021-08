Femke Bol kijkt vol vertrouwen uit naar de olympische eindstrijd van woensdag op de 400 meter horden. De 21-jarige Nederlandse maakte maandag indruk in de halve finales in Tokio en is blij dat ze zich eindelijk mag gaan meten met de andere wereldtoppers.

"Ik denk dat ik beter ben dan ooit", zei Bol, nadat ze in haar halve finale de snelste was met een tijd van 53,91 seconden. Ze maakte in de stromende regen indruk en kon in het laatste deel van de race inhouden om zo krachten te sparen voor de finale van woensdag.

"De eerste 200 meter liep ik niet superhard. Maar toen ik eenmaal aanzette, ging ik comfortabel over de horden heen. Als ik zo makkelijk 53,91 loop, ben ik echt wel klaar voor de finale. Dit wordt hét moment waar we naartoe hebben gewerkt, ook op de training. Ik moet woensdag alleen mijn koppie erbij houden."

In de finale zijn regerend wereldkampioene Dalilah Muhammad en wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin Bols grote concurrenten. De twee Amerikaanse vrouwen, die net als Bol oppermachtig waren in hun halve finale, staan al langer aan de wereldtop. Muhammad was zelfs jarenlang een voorbeeld voor de jonge Nederlandse atlete.

"Anderhalf jaar geleden op de WK in Doha stond ik in de halve finale tegen Dalilah en dacht ik: wat doe ik hier? En nu loop ik tegen haar in een olympische finale. Dat is fantastisch."

Femke Bol liep haar halve finale in de stromende regen.

'Morgen lig ik de hele dag in bed'

Het contrast tussen Tokio en Doha, waar Bol al dolblij was met een plek in de halve finales, is enorm. De Amersfoortse maakte sinds de WK in de Qatarese hoofdstad een razendsnelle ontwikkeling door en kan zich qua tijden nu meten met McLaughlin en Muhammad.

Toch is het nog altijd de vraag hoe Bol zich in een race tot de andere twee wereldtoppers verhoudt. Door de coronapandemie kwam het in 2020 en 2021 nooit tot een directe confrontatie.

"Eindelijk mag ik nu tegen de besten van de wereld gaan lopen", besefte Bol. "Ik ga er alles aan doen om ze bij te houden en ze te verslaan. Zo moet ik ook denken, anders win ik niet. Ik ben er bijna klaar voor. Morgen ga ik eerst de hele dag in bed liggen en dan woensdag knallen."

De finale van de 400 meter horden is woensdag om 4.30 uur (Nederlands tijd).