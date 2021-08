Sifan Hassan heeft maandag op de Olympische Spelen in Tokio het goud gepakt op de 5.000 meter. De atlete bezorgde Nederland daarmee de eerste gouden medaille in de atletiek in 29 jaar.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 28-jarige Hassan begon haar race - zoals gewoonlijk - achter in de groep en kwam langzaamaan naar voren. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelde ze en op 200 meter voor de streep pakte Hassan de leiding, die ze vervolgens niet meer uit handen gaf: 14.36,79 minuten.

Dankzij de superieure slotronde hield Hassan bij de finish Hellen Obiri uit Kenia (zilver in 14.38,36 minuten) en Gudaf Tsegay uit Ethiopië (brons in 14.38,87 minuten) ruim achter zich.

Hassan is met haar gouden medaille de opvolger van Ellen van Langen, die in 1992 op de 800 meter de laatste Nederlander was met olympisch goud op de atletiek. Naast Hassan en Van Langen lukten het ook Ria Stalman (discuswerpen, 1984) en Fanny Blankers-Koen (vier afstanden, 1948) om op de atletiek goud te winnen.

Sifan Hassan kan niet geloven dat ze goud heeft gepakt. Sifan Hassan kan niet geloven dat ze goud heeft gepakt. Foto: Getty Images

Hassan kan nog twee keer goud winnen

Het is voor Hassan haar eerste olympische medaille. Ze deed in 2016 in Rio de Janeiro wel mee aan de finale van de 1.500 meter, maar werd toen vijfde. Hassan pakte in 2019 in Doha al wel de wereldtitel op de 1.500 meter en de 10.000 meter. Op de 5.000 meter was ze in 2017 succesvol door het brons te pakken bij de WK in Londen.

Voor Hassan blijft het in Tokio niet bij de 5.000 meter. Ze komt ook nog in actie op de 1.500 meter en de 10.000 meter. Op beide afstanden is Hassan zeker van een finaleplaats, die op respectievelijk vrijdag en zaterdag worden gehouden.

Door de winst van Hassan staat Nederland nu op achttien medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio: vijf keer goud, zeven keer zilver en zes keer brons.