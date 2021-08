Laurel Hubbard is maandag al vroeg uitgeschakeld in Tokio. De Nieuw-Zeelandse gewichtheffer was de eerste transgender persoon op de Olympische Spelen.

De 43-jarige Hubbard slaagde er in de categorie boven 87 kilogram in drie pogingen niet in om 120 en 125 kilo te tillen. Daardoor zette ze geen score neer en was ze kansloos voor een medaille.

Hubbard was zichtbaar teleurgesteld na haar uitschakeling. Na een buiging naar de jury richtte ze zich tot de camera en zei "Dankjewel" richting de tv-kijkers.

Door een reglementswijziging in 2015 kunnen transgender sporters deelnemen aan de Spelen. Bij vrouwen die als man geboren zijn zoals Hubbard moet het testosteronpeil in het bloed een jaar lang onder de 10 nanomol per liter liggen.

Belgische concurrente niet blij met deelname Hubbard

Hoewel Hubbard aan die voorwaarde voldeed, waren niet al haar concurrenten blij met haar deelname. De Belgische Anna Vanbellinghen sprak in Tokio openlijk haar ongenoegen uit.

"Ik begrijp dat dit voor de sportautoriteiten geen gemakkelijke kwestie is. Dit is een zeldzaam fenomeen, maar laten we ons gezonde verstand volgen", zei Vanbellinghen vooraf.

"Voor ons als atleten voelt dit als een slechte grap. Deelname aan de Spelen of een medaille winnen kan je leven veranderen. We dreigen dit nu te moeten missen en we staan machteloos", aldus de Belgische.

Vanbellinghen plaatste zich in Tokio niet voor de A-finale. Het goud in de klasse boven de 87 kilo ging naar de Chinese Wenwen Li, die met een totaalscore van 320 het olympisch record verbeterde.