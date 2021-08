Zes uur nadat favoriet Australië in de kwartfinales was uitgeschakeld door India, voorkwamen de Nederlandse vrouwen maandag een tweede grote verrassing in het hockeytoernooi bij de Olympische Spelen. Oranje won simpel met 3-0 van Nieuw-Zeeland en ligt nog volop op koers voor goud.

Vanwege de coronaregels konden de Nederlandse hockeysters het vroege middagduel Australië-India niet samen bekijken, maar vanuit hun eigen kamers werd er flink wat heen en weer geappt tussen de speelsters.

De Australische vrouwen waren net als Oranje ongeslagen door de poulefase heen gewandeld, maar in de eerste wedstrijd van de knock-outfase ging het mis voor de nummer twee van de wereldranglijst. Het India van de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne, dat in zijn vijf groepsduels liefst drie nederlagen leed, won met 0-1 in Tokio en gaf indirect een waarschuwing aan topfavoriet Nederland.

"Zeker", zegt Laurien Leurink in gesprek met NU.nl. "Maar Alyson (bondscoach Alyson Annan, red.) houdt ons sowieso altijd heel scherp. Ze weet de juiste snaar bij ons te raken en daardoor was de juiste focus er al wel vanuit het team."

Annan hoefde de verrassende uitschakeling daarom niet meer te noemen in haar wedstrijdbespreking vlak voor het duel met Nieuw-Zeeland. "Dat was niet meer nodig", aldus Margot van Geffen. "We hadden het onderling al besproken als speelsters en wisten heel goed dat echt alles kan gebeuren op de Spelen. Als je niet 100 procent geeft, ga je eraf. Ook tegen een mindere tegenstander. Maar we zijn er vandaag gelukkig vol voor gegaan tegen Nieuw-Zeeland en hadden de volledige controle."

Aangever Laurien Leurink (links) viert de 1-0 tegen Nieuw-Zeeland met doelpuntenmaker Lidewij Welten. Aangever Laurien Leurink (links) viert de 1-0 tegen Nieuw-Zeeland met doelpuntenmaker Lidewij Welten. Foto: ANP

'We hebben vooral plezier gemaakt'

Oranje voldeed zo aan de opdracht van Annan, die voor een wedstrijd altijd een quote op het bord zet. Maandag was dat: You must be consistently good to be great. "We moeten constant goed zijn om een geweldige dag te hebben, dat was de boodschap", legde de bondscoach uit.

Nederland had tegen de nummer acht van de wereldranglijst liefst 69 procent van het balbezit en ook het verschil in het aantal cirkelpenetraties sprak boekdelen (28 voor Oranje tegenover 3 voor Nieuw-Zeeland). Door goals van Lidewij Welten, Frédérique Matla en Lauren Stam werd het grote krachtsverschil ook omgezet in de score. Woensdag wacht een halve finale tegen titelverdediger Groot-Brittannië.

"We begonnen heel scherp en dat geeft ons altijd een lekker gevoel", aldus Leurink. "We waren natuurlijk wel wat gespannen, maar na die sterke start hebben we vooral plezier gemaakt met z'n allen. Dat is iets waar we ons heel erg op focussen en ik denk dat je dat ook wel terugziet op het veld."

De 119-voudig international benadrukt dat het voor de speelsters zeker geen makkelijk duel was. "Misschien zag het er makkelijk uit, maar ik denk dat mensen soms vergeten hoeveel wij ervoor doen. We zijn dag en nacht bezig met beter worden als team. En je ziet nu dat we ook steeds meer in dit toernooi groeien."

Die progressie moet deze week de vierde olympische titel voor de vrouwen opleveren, zeker nu de Nederlandse mannen zondag al in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Australië. "We hebben dat duel allemaal bekeken, het was doodzonde", aldus Van Geffen. "Maar nu zeggen wij: meiden, we gaan gewoon goud halen. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen."