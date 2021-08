Dafne Schippers zegt dat maandag in de halve finales van de 200 meter op de Olympische Spelen op een harde manier duidelijk is geworden dat ze zo niet verder kan. De tweevoudig wereldkampioene kondigde een break aan waarin ze hoopt het plezier te hervinden én een manier te vinden om weer in de buurt te komen van haar oude niveau.

"Ik word hier op mijn plek gezet, dit is heel hard", zei Schippers na haar halve finale met tranen in haar ogen. De zilveren medaillewinnares van Rio de Janeiro kwam tot een tijd van 23,03 en dat was bij lange na niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

"Alles van de afgelopen twee jaar komt er nu even uit", verklaarde Schippers haar emotie. "Ik heb zo hard gevochten, dag in dag uit. En steeds weer zei ik tegen mezelf dat het allemaal wel goed zou komen. Maar nu is de waarheid dat het misschien niet allemaal goedkomt."

In de aanloop naar de Spelen temperde Schippers al de verwachtingen, omdat ze al langere tijd kampt met flinke rugproblemen. Ze kon daardoor niet zo vaak trainen als ze zou willen en dat brak haar op in de halve finale in het Olympic Stadium.

"Ik ging nog wel hard door de bocht, maar daarna miste ik trainingsinhoud om het vol te houden. Ik kon de versnelling niet maken."

'Er moet iets veranderen'

De problemen en de slechte tijden van de afgelopen twee jaar doen Schippers beseffen dat het anders moet. Ze komt in Tokio nog in actie op de 4x100 meter, maar daarna neemt ze een break.

"Er moet iets veranderen waardoor het leuk blijft en waardoor mijn lijf weer nieuwe prikkels krijgt. Daar heb ik tijd voor nodig. Als dat drie maanden zijn, dan is dat maar zo. Ik kan niet blijven aanmodderen. Ik wil meestrijden met de wereldtop, dat motiveert mij. Want ik ben een harde werker, maar ik wil er wel iets voor terugkrijgen."

Aan stoppen wil Schippers in eerste instantie nog niet denken. "Er zijn wel momenten geweest dat ik op de bank lag en niet meer overeind kon komen. Dan denk je: waar doe ik het voor? Ik geef niet zomaar op. Natuurlijk kan er wel een moment zijn dat ik opgeef, maar ik doe liever alles om hieruit te komen."

Schippers heeft ook het vertrouwen dat ze ooit weer in de buurt kan komen van haar prestaties van vier vijf, zes en zeven jaar geleden, toen ze twee keer wereldkampioene werd en in Peking 1,4 seconde (21,63) sneller liep op de 200 meter dan maandag in Tokio. "Ik ben dezelfde Dafne. Het is zoeken, maar ik denk dat het nog ergens in me zit."