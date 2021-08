Femke Bol heeft zich maandag op de Olympische Spelen gekwalificeerd voor de finale van de 400 meter horden. De Nederlandse was oppermachtig in haar halve eindstrijd en kwam als eerste over de meet.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 21-jarige Bol klokte in Tokio 53,91 seconden en kon het zich veroorloven om in de laatste meters flink gas terug te nemen. Bol ging ook uitstekend om met de weersomstandigheden, want door de flinke regenval was de baan kletsnat geworden.

De Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin was met een tijd van 53,03 de snelste. Bol had zich zaterdag nog met speels gemak geplaatst voor de halve finales. De houdster van het Nederlands record (52,37 seconden) zette toen een tijd neer van 54,43 en was daarmee veruit de snelste in haar serie.

Bol geldt op de 400 meter horden als een kandidaat voor een medaille. De Amersfoortse is in topvorm en maakte begin deze maand nog indruk door in Stockholm een toptijd van 52,37 neer te zetten. Slechts drie vrouwen waren ooit sneller dan Bol.

De eindstrijd van de 400 meter horden is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd).