De handbalsters hebben maandag hun laatste groepsduel op de Olympische Spelen met 30-29 gewonnen van Montenegro. Daardoor speelt Oranje in de kwartfinale hoogstwaarschijnlijk tegen Frankrijk.

Bij Nederland kreeg sterspeler Lois Abbingh rust. Beide ploegen waren voor aanvang van de wedstrijd al zeker van een plek in de knock-outfase. Alleen bij een zege van meer dan dertien punten verschil had de Balkanploeg Oranje gepasseerd in de groepsstand.

Dat zat er maandag geen moment in. Na een tot 7-7 gelijkopgaande openingsfase, nam de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade geleidelijk afstand. Bij rust leidde Oranje met 17-12.

De wereldkampioen van 2019 zag Montenegro na rust iets dichterbij komen, maar verder dan 30-29 kwam Montenegro niet.

Laura van der Heijden was met vijf treffers topschutter aan Nederlandse zijde. Danick Snelder en Debbie Bont waren met vier goals ook op dreef. De overige doelpunten kwamen van Merel Freriks, Dione Housheer, Angela Malestein, Martine Smeets (allen drie), Bo van Wetering, Inger Smits (beiden twee) en Kelly Dulfer (één).

Stand in groep A 1. Noorwegen 4-8 (+35)

2. Nederland 5-8 (+26)

3. Montenegro 5-4 (-3)

4. Zuid-Korea 5-3 (-18)

5. Angola 5-3 (-26)

6. Japan 4-2 (-14)

Frankrijk versperde Oranje in Rio de Janeiro weg naar finale

Tenzij koploper Noorwegen zich in de laatste groepswedstrijd maandagmiddag laat verrassen door hekkensluiter Japan, wordt Oranje tweede in de groep. Dat levert een duel tegen Frankrijk als nummer drie van groep B op. Alle kwartfinales worden op woensdag gespeeld.

Met Frankrijk treft Oranje de ploeg waarvan het vijf jaar geleden op de Spelen van Rio de Janeiro in de halve finale verloor. In een thriller trokken de Françaises met 24-23 aan het langste eind.

Frankrijk pakte uiteindelijk het zilver in Rio, Nederland greep met een vierde plek naast de medailles. In 2017 werd Frankrijk wereldkampioen en een jaar later werd de Europese titel gepakt.

De winnaar van het vermoedelijke duel tussen Frankrijk en Nederland neemt het vrijdag op tegen Zweden of Zuid-Korea.