Liemarvin Bonevacia heeft maandag als eerste Nederlander ooit de finale van de 400 meter bereikt op de Olympische Spelen. De atleet liep een nationaal record en dat was voldoende voor een plek in de eindstrijd van donderdag. Jochem Dobber redde het niet.

De 32-jarige Bonevacia eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 44,62 seconden. Omdat alleen de nummers één en twee van de series doorgaan, moest Bonevacia nog even in spanning wachten. Hij gaat uiteindelijk door als een van de twee tijdsnelsten.

Het is voor het eerst dat een Nederlander zich plaatst voor de finale van de 400 meter op de Olympische Spelen. Bonevacia was ook bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en die van 2012 in Londen, maar strandde toen in de halve finales.

Het Nederlands record stond ook al op naam van Bonevacia. Hij verbeterde zijn eigen toptijd met 0,10 seconden. Bonevacia zette zijn vorige toptijd (44,72 seconden) in 2015 in Peking neer.

De 24-jarige Dobber slaagde er niet in de finale te halen. De in Santpoort-Zuid geboren atleet klokte 45,48 seconden en liep de zesde tijd in zijn halve finale.

Naast de 400 meter komen Bonevacia en Dobber ook nog in actie op 4x400 meter. Ramsey Angela, Terrence Agard, Nout Wardenburg en Tony van Diepen maken eveneens deel uit van die ploeg.