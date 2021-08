De Nederlandse hockeysters hebben maandag voor de zevende keer op rij de halve finales bereikt bij de Olympische Spelen. De ploeg van Alyson Annan liet Nieuw-Zeeland volledig kansloos in Tokio: 3-0.

Lidewij Welten zette het sterk spelende Oranje al in de zevende minuut op voorsprong in het Oi Hockey Stadium en Frédérique Matla maakte nog voor rust de 2-0 uit een strafbal. In de tweede helft bepaalde Lauren Stam de eindstand uit een strafcorner.

Nederland, de topfavoriet voor goud, won al zijn vijf groepswedstrijden in Tokio en maakte indruk met de doelcijfers 18-2. Nieuw-Zeeland, de nummer acht van de wereld, eindigde in de andere poule als vierde. De 'Vantage Black Sticks' begonnen de Spelen met twee zeges, maar verloren hun laatste drie groepswedstrijden.

Oranje, de olympisch kampioen van 1984, 2008 en 2012, neemt het woensdag in de halve finales op tegen Spanje of Groot-Brittannië. Die twee ploegen spelen maandag vanaf 14.00 uur (Nederlandse tijd) hun kwartfinale. Nederland verloor vijf jaar geleden in de olympische finale in Rio de Janeiro na shoot-outs van de Britten, maar won vorig week in de groepsfase met 1-0 van de titelverdediger.

De andere halve finale gaat tussen Argentinië en het India van bondscoach Sjoerd Marijne, dat als nummer vier van poule A het nog ongeslagen Australië verraste (1-0).

Voor de Nederlandse mannen zit het toernooi in Tokio er al op. De ploeg van bondscoach Max Caldas strandde zondag in de kwartfinales door na shoot-outs van Australië te verliezen.

Nederland ligt nog op koers voor goud. Nederland ligt nog op koers voor goud. Foto: Getty Images

Fraaie actie Leurink leidt openingstreffer in

Nederland liet er tegen Nieuw-Zeeland vanaf het eerste fluitsignaal geen twijfel over bestaan wat de bedoelingen waren. De ploeg van Annan had in het eerste kwart 69 procent van het balbezit, kreeg binnen vijf minuten drie strafcorners en kwam na zeven minuten op 1-0. Laurien Leurink kwam met een fraaie individuele actie de cirkel in en legde vanaf de achterlijn goed terug op Welten, die de openingstreffer binnentikte.

In het tweede kwart overleefde Oranje drie snelle strafcorners van Nieuw-Zeeland, waarna een harde push van Caia van Maasakker uit een Nederlandse strafcorner een strafbal opleverde door een overtreding van lijnstopper Megan Hull. Topscorer Matla faalde niet en maakte haar achtste treffer van het toernooi.

Het spelbeeld veranderde amper na rust en halverwege het derde kwart viel de beslissing. Stam, niet een van de vaste nemers, pushte raak uit de zesde strafcorner van Nederland.

Nieuw-Zeeland bleef het wel proberen, maar kwam amper in de cirkel van Oranje. Het enige waar Annan mogelijk ontevreden over kan zijn, is dat haar ploeg niet nog vaker scoorde, maar het belangrijkste is dat Nederland voor de zevende keer op rij bij de laatste vier op de Spelen zit.