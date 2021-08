Dafne Schippers heeft zich maandag bij de Olympische Spelen niet weten te plaatsen voor de finale op de 200 meter. De Nederlandse kwam in haar halve finale niet verder dan plaats zes en dat was niet voldoende voor een plek in de eindstrijd.

De 29-jarige Schippers kwam in een tijd van 23,03 seconden over de streep, maar dat was bij lange na niet genoeg om bij de beste twee te eindigen. Ook behoort ze niet tot de twee tijdsnelste verliezers.

Schippers begon haar race vanuit de niet optimale baan twee en zat er nooit echt lekker in. Op het laatste rechte stuk was het al snel duidelijk dat ze zich niet zou gaan kwalificeren voor de olympische finale.

De Utrechtse werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op de 200 meter. Vijf jaar geleden pakte ze bij de Spelen van Rio de Janeiro achter de Jamaicaanse Elaine Thompson zilver op de dubbele sprintafstand.

Dafne Schippers slaagde er niet in de finale te halen. Foto: ANP

Schippers sloeg 100 meter al over

Schippers kampt de laatste jaren echter met flinke rugproblemen en kwam daardoor dit seizoen nog niet in de buurt van de tijden uit haar topperiode. Ze sloeg de 100 meter in Tokio al over om haar kwetsbare rug niet te veel belasten.

Jamile Samuel besloot op het laatste moment niet te starten in de laatste heat van de 200 meter. De 29-jarige Amsterdamse heeft last van een lichte blessure en sloeg eerder ook de 100 meter over. Ze hoopt later deze week fit te zijn voor de 4x100 meter-estafette.

De finale van de 200 meter is dinsdag om 14.50 uur (Nederlandse tijd).