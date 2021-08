De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben maandag de halve finale op de Olympische Spelen met 1-0 verloren van Canada. De topfavoriet grijpt daardoor naast het vijfde olympische goud.

De VS kon zijn favorietenrol niet waarmaken in Japan. In de groepsfase werd met 3-0 verloren van Zweden en in de kwartfinale werd Oranje pas na strafschoppen verslagen.

Maandag haalden de Amerikaansen wel een hoog niveau, maar Canada trok tegen de verhouding in (drie doelpogingen om dertien) aan het langste eind in Kashima. Jessie Fleming maakte een kwartier voor tijd de enige treffer uit een strafschop.

De andere halve finale gaat maandagmiddag tussen Australië en Zweden.

De Canadese Jessie Fleming juicht na haar beslissende treffer. De Canadese Jessie Fleming juicht na haar beslissende treffer. Foto: AFP

VS won olympische titel in 1996, 2004, 2008 en 2012

De Amerikaanse ploeg domineert het vrouwenvoetbal al lange tijd. Van de zes olympische toernooien wist het team er vier te winnen (1996, 2004, 2008 en 2012). De twee overige titels gingen naar Noorwegen (2000) en Duitsland (2016).

Daarnaast werd de VS sinds de jaren negentig ook viermaal wereldkampioen.

Voor Canada is het bereiken van de olympische finale het beste resultaat ooit. Bij de laatste twee Spelen ging de ploeg met het brons naar huis.