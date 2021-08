Sifan Hassan is met haar gouden medaille op de 5.000 meter pas de zevende Nederlander ooit die zich olympisch kampioen mag noemen in de atletiek. De 28-jarige Hassan treedt in de voetsporen van onder anderen Fanny Blankers-Koen en Ellen van Langen.

Hassan maakte maandag in het Olympic Stadium in Tokio in de laatste ronde het verschil en finishte met een flinke voorsprong in 14.36,79, waardoor Nederland 29 jaar na Van Langen weer een olympisch atletiekkampioen heeft.

De in 2004 overleden Blankers-Koen was in 1948 in Londen de eerste Nederlander die goud pakte in de atletiek. Ze was de beste op de 100 meter, waarna ze ook olympisch kampioen werd op de 200 meter, de 80 meter horden en de 4x100 meter. Ze vormde een gouden estafetteteam met Gerda van der Kade-Koudijs, Xenia Stad-de Jong en Nettie Witziers-Timmer, die dus ook in de boeken staan als gouden medaillewinnaar.

36 jaar later, op de Spelen van Los Angeles, werd discuswerpster Ria Stalman de vijfde Nederlander met atletiekgoud en in 1992 was Van Langen in Barcelona de snelste op de 800 meter. In 2016 kroonde Dafne Schippers zich bijna als zevende Nederlander tot olympisch atletiekkampioen, maar zij moest op de 200 meter in Rio de Janeiro genoegen nemen met zilver.

Nijboer is laatste Nederlandse man met atletiekmedaille

Schippers behoort uiteraard wel tot de twintig Nederlanders die ooit een olympische medaille pakten in de atletiek. Tinus Osendarp (brons in 1936 op de 100 en 200 meter) en Wim Slijkhuis (brons in 1948 op de 1.500 en 5.000 meter) pakten ieder twee plakken, maar nooit goud.

De eerste Nederlandse atletiekmedaille werd op de Spelen van 1924 in Parijs veroverd. Rinus van den Berge, Jaap Boot, Harry Broos en Jan de Vries sprintten destijds naar brons op de 4x100 meter. Lien Gisolf is samen met Stalman de enige Nederlander met een plak op een niet-loopnummer. Zij pakte in 1928 in Amsterdam zilver bij het hoogspringen.

Opvallend is dat de Nederlandse mannen veel minder succesvol zijn dan de vrouwen. De laatste Nederlandse man met een olympische atletiekmedaille is Gerard Nijboer, die in 1980 zilver won op de marathon in Moskou.

De kans is groot dat er op de Spelen in Tokio meer Nederlandse atletiekmedailles bij komen. Hassan loopt nog de 1.500 en de 10.000 meter en Femke Bol is een medaillekandidate op de 400 meter horden.