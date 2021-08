De Nederlandse sporter van wie vooraf de meeste gouden medailles werden verwacht, begint pas dinsdag aan zijn Olympische Spelen. Baanrenner Harrie Lavreysen is de regerend wereldkampioen op de teamsprint, sprint én keirin, maar probeert voor zijn olympische debuut zo min mogelijk te denken aan 'Harries Hattrick'.

Hij woont sinds december samen met zijn vriendin, is door een andere focus in het krachthonk veel sterker geworden in zijn bovenlichaam en kan inmiddels met één been 430 kilo wegdrukken in de single leg press.

Dus zeg niet dat er sinds het uitstel van de Spelen van Tokio niks veranderd is in het leven van Lavreysen. Maar zijn doel de komende zes dagen in de Izu Velodrome is nog steeds hetzelfde als wat het een jaar geleden zou zijn geweest: hij gaat voor drie keer goud en een evenaring van de prestaties van de legendarische Brit Chris Hoy in 2008 in Peking.

"Ik kan wel zeggen dat ik hoop op een toptienplaats, maar dan denkt iedereen dat ik gek ben geworden", aldus Lavreysen. "Toen ik jong was, was het mijn droom om de Spelen te halen. En ik ben er nog steeds superblij mee dat dat gelukt is. Alleen heb ik inmiddels een paar wereldtitels, dus dan hoop je wel op wat meer."

'Ik moet niet te veel aan medailles denken'

Dat betekent niet dat de 24-jarige Brabander al maanden obsessief bezig is met een herhaling van 'Harries Hattrick', zoals zijn drie wereldtitels in februari 2020 in Berlijn genoemd werden.

"Natuurlijk ga ik al tijden naar bed met de Spelen en sta ik er weer mee op. Alleen heb ik in mijn voorbereiding echt geprobeerd om vooral níét bezig te zijn met wat ik in Japan kan presteren."

"Want als ik nu al te veel aan medailles ga denken, kan ik zomaar mijn focus verliezen en er in de voorrondes uit liggen. Die fout heb ik in het verleden gemaakt bij de WK van 2018 en bij verschillende wereldbekers. Die wil ik zeker niet herhalen bij het grootste toernooi van allemaal."

Jeffrey Hoogland, op de sprint de grootste concurrent van Lavreysen, vindt het heel begrijpelijk dat zijn land- en teamgenoot het oncomfortabel vindt om hardop over (meerdere) medailles te praten. "Het is superkut als je zegt dat je goud wil halen en het lukt niet", aldus Hoogland, die in Japan aan zijn tweede Spelen gaat beginnen. "Maar met wat hij in het verleden heeft laten zien, mag hij toch wel zelfverzekerd zijn."

Nederlandse selectie baanwielrennen Teamsprint mannen: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthijs Büchli (voorronde)

Teamsprint vrouwen: Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen

Sprint mannen: Lavreysen, Hoogland

Sprint vrouwen: Braspennincx, Van Riessen

Keirin mannen: Lavreysen, Büchli

Keirin vrouwen: Braspennincx, Van Riessen

Omnium mannen: Jan-Willem van Schip

Omnium vrouwen: Kirsten Wild

Koppelkoers mannen: Van Schip en Yoeri Havik

Koppelkoers vrouwen: Wild en Amy Pieters

'Ik wilde het afgelopen jaar nog beter worden'

De eerste versie van 'Harries Hattrick' is wel meteen de laatste officiële wedstrijd van Lavreysen. De afgelopen anderhalf jaar kon hij door de coronapandemie alleen trainen en wat onderlinge wedstrijdjes rijden in Apeldoorn.

"Toen de Spelen met een jaar werden uitgesteld, had ik heel even de twijfel waar ik dan nog voor trainde", aldus Lavreysen. "Maar al snel dacht ik: ik ben nog jong en heb de tijd om me door te ontwikkelen. Ik heb geprobeerd de extra tijd als iets positiefs te zien: ik kan nog beter worden. Uiteindelijk is dat jaar verrassend snel voorbijgegaan. Maar nu sta ik wel te popelen om te beginnen."

Lavreysen start zijn jacht op historie dinsdag met de teamsprint (de finale is om 10.44 uur Nederlandse tijd), het onderdeel dat hij samen met Hoogland en Roy van den Berg al jaren domineert. De finale van het sprinttoernooi is vrijdag en de medailles op de keirin worden op zondag verdeeld.