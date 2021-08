Simone Biles komt toch nog in actie tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De Amerikaanse topturnster had zich wegens mentale problemen eerder afgemeld voor de finales op de meerkamp, brug en sprong, maar maakt zondag wel haar opwachting in de eindstrijd op de balk.

"We zijn zo blij dat we kunnen bevestigen dat er morgen twee Amerikaanse atleten mee zullen doen aan de finale op balk. Suni Lee EN Simone Biles! We kunnen niet wachten om jullie in actie te zien", schrijft de Amerikaanse turnbond maandag op Twitter.

Biles heeft sinds de landenwedstrijd van dinsdag last van zogenoemde 'twisties', die ervoor zorgen dat lichaam en geest niet in balans zijn en ze tijdens oefeningen geen gevoel voor richting heeft. Ze trok zich terug uit de landenwedstrijd en liet daarna ook de andere finales schieten.

Voor deze Spelen gold Biles als topfavoriet op bijna alle onderdelen. Het turnfenomeen veroverde vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de Janeiro goud op de meerkamp, vloer, sprong en in de teamwedstrijd. Daarnaast pakte ze brons in de balkfinale, die werd gewonnen door Sanne Wevers.

De finale op de balk staat dinsdag om 10.50 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Titelverdedigster Wevers ontbreekt. De Nederlandse wist zich opvallend genoeg niet te kwalificeren voor de eindstrijd. Zodoende strijden er helemaal geen Nederlanders om de medailles.

Naast Biles en Lee zijn de Canadese Elsabeth Black, de Chinezen Tang Xijing en Guan Chenchen, de Roemeense Larisa Andreea Iordache, de Russische Vladislava Urazova en de Braziliaanse Flavia Saraiva te bewonderen in de finale op de balk.