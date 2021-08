Jacques Brinkman heeft er spijt van dat hij zondag WhatsApp-berichten van zijn zoon Thierry voorlas op televisie. De hockeyinternational had forse kritiek op vertrekkend bondscoach Max Caldas.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan. De appjes tussen ouder en kind hadden vertrouwelijk moeten blijven", schrijft 337-voudig hockeyinternational Brinkman maandag op Twitter.

"Ik zat blijkbaar nog in de emotie na de uitschakeling", aldus Brinkman. "Maar dit had ik nooit mogen doen."

De hockeyers verloren zondag na shoot-outs van Australië in de kwartfinale van de Olympische Spelen. Voor het eerst sinds 1984 liep Oranje een plek in de halve finales mis.

Caldas haalde tijdens teambespreking uit naar Brinkman

Jacques Brinkman las zondagavond bij De Oranjezomer op SBS6 zonder toestemming of overleg een WhatsApp-gesprek met zijn zoon Thierry voor. De 26-jarige aanvaller behoorde tot de olympische selectie van Oranje.

"Thierry stuurt mij na de wedstrijd tegen Duitsland het volgende appje: 'Ik mag niet boos worden van Max, maar ik ben echt witheet'."

Twee uur later bij een teambespreking haalde Caldas uit naar Thierry Brinkman: "Ik heb echt een vlammer van Max gekregen. Hij zei: 'Ik ben er helemaal klaar mee om de hele dag te vechten tegen jou. Ik heb gelijk, en jij niet!', schreeuwde hij", zo las Jacques Brinkman voor.

Volgens de oud-international was de woede-uitbarsting van de bondscoach tegen zijn zoon onterecht. "Ik ben natuurlijk niet objectief, maar Thierry was een van de weinigen die nog een beetje zijn niveau haalde. Als je dan als coach tegen zo'n speler zo uitvalt, dat klopt niet. Ze moeten als spelers onderling elkaar de huid vol schelden, maar niet een coach tegen een speler."

Bondscoach Max Caldas temidden van zijn spelers. Bondscoach Max Caldas temidden van zijn spelers. Foto: Pro Shots

Caldas vertrekt naar Spanje

Caldas zat zondag voor de laatste keer in de dug-out bij Oranje. Hij vertrekt naar Spanje om daar bondscoach te worden.

De geboren Argentijn was sinds 2013 bondscoach van de mannen. In die periode werd Oranje driemaal Europees kampioen, maar een medaille op de Spelen bleef uit, net als WK-goud.

Tussen 2010 en 2013 was Caldas wel succesvol als bondscoach van de vrouwen. De 48-jarige coach leidde de ploeg in 2012 naar olympisch goud in Londen.