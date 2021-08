Bondscoach Thijs Hagelstein van de Nederlandse openwaterzwemmers denkt dat Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman deze week in staat zijn om in Tokio hun olympische titels op de 10 kilometer te prolongeren. De coach en zijn zwemmers hebben niets aan het toeval overgelaten.

"Uiteindelijk gaat het erom wie het hardste zwemt", aldus Hagelstein. "Maar ik geloof er heilig in dat wij het beste zijn voorbereid op de warme omstandigheden hier, beter dan welk land dan ook."

De 10 kilometer is sowieso al een slijtageslag en in Tokio krijgen de zwemmers ook nog eens te maken met extreme omstandigheden. Zo is de watertemperatuur in Odaiba Marine Park bijna 30 graden Celsius - openwaterzwemmers maken dat zelden mee - en is de luchtvochtigheid bijzonder hoog.

"We hebben de afgelopen jaren heel wat plekken opgezocht waar we deze omstandigheden konden vinden. Ferry weet dus precies wat hij kan verwachten. We hebben daar veel in geïnvesteerd, ik denk dat we daardoor een voorsprong hebben", zegt Hagelstein, de persoonlijke trainer van Weertman.

"Sharon is ook een keer met ons mee geweest en heeft er met haar Duitse coach Bernd Berkhahn alles aan gedaan om zich voor te bereiden op deze omstandigheden. Maar los van hoe je het aanvliegt, wordt zo'n wedstrijd nog steeds beslist op zo hard mogelijk zwemmen. Ze zijn hier beiden om hun titel te prolongeren."

'Opkomende zon maakt het hier leuk' Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman kijken in Tokio waarschijnlijk tegen de opkomende zon in als ze finishen, maar dat is volgens bondscoach Thijs Hagelstein niet zo erg. "Het water is namelijk hartstikke vlak, er is weinig tot geen stroming. Openwaterzwemmen was oorspronkelijk bedoeld om te vechten met de omstandigheden. Als je bij wijze van spreken in het IJsselmeer gaat zwemmen, heb je golven, sterke stroming en wind. Zo'n omgevingscomponent als de opkomende zon maakt het hier leuk."

'Temperatuur wordt een heel belangrijke factor'

Weertman heeft het laatste deel van de voorbereiding in Tateyama gedaan, samen met de triatleten. Hij kon daar zowel in de zee als in een buitenzwembad trainen en het zwembad had een temperatuur van 29 à 30 graden. Vergelijkbaar dus met het water in Tokio.

"Dat was essentieel voor ons", aldus Hagelstein. "We hebben in de hele cyclus naar deze Spelen toe al snel erkend dat temperatuur een heel belangrijke factor zou gaan worden. We hebben ons daar dus specifiek op voorbereid."

Van Rouwendaal en Weertman verkenden maandag het parcours van 1.435 meter, dat ze respectievelijk woensdag- en donderdagochtend bij een opkomende zon zeven keer moeten afleggen. Met zeven rondes in plaats van de gebruikelijke vier krijgen de zwemmers meer kansen om onderweg wat te drinken. Hagelstein reikt Van Rouwendaal en Weertman met een lange stok een beker sportdrank aan waarvan de temperatuur net boven het vriespunt ligt.

"We hebben ook daarmee geëxperimenteerd, dit bleek de beste optie. Het voordeel van dat kleine rondje is dat ze vaker kunnen drinken. We gaan zeker proberen daar iedere ronde gebruik van te maken, al kan de zwemmer in het heetst van de strijd een tactische keuze maken en besluiten door te zwemmen."

Van Rouwendaal gaat woensdag vanaf 6.30 uur plaatselijke tijd (dinsdag 23.30 uur Nederlandse tijd) op jacht naar goud. Exact 24 uur later duikt Weertman het water in.