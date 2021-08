De Belarussische atlete Krystsina Tsimanouskaya is in veilige handen, nadat ze bijna tegen haar zin de Olympische Spelen in Tokio had verlaten en op het vliegtuig naar huis was gezet. Volgens het internationaal olympisch comité (IOC) heeft ze in een veilige omgeving de nacht doorgebracht in een hotel bij de luchthaven Haneda in Tokio.

Een woordvoerder van het IOC meldde maandag dat afgevaardigden van de organisatie rechtstreeks met Tsimanouskaya hebben gesproken en dat zij hen heeft verzekerd dat ze zich veilig voelt. Het IOC spreekt haar later maandag opnieuw om te vragen welke volgende stappen ze wil ondernemen. Het comité zei haar te zullen steunen in haar beslissing.

Tsimanouskaya liet zondag via een bericht op Telegram weten dat ze uit de olympische ploeg van Belarus was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar "incompetente en nalatige" coaches. "Ik ga niet terug naar Belarus", vertelde ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC.

De 24-jarige Tsimanouskaya zou maandag starten op de 200 meter als een van de concurrenten van Dafne Schippers, maar ze is niet in actie gekomen. Ze zou zonder haar medeweten ook door haar coaches zijn toegevoegd aan de estafetteploeg voor de 4x400 meter. Het is nog onduidelijk of ze daarop later deze week wel haar opwachting maakt.

IOC vraagt olympisch comité van Belarus om opheldering

"Ik ben aan de estafetteploeg toegevoegd omdat sommige van onze meisjes niet naar Japan zijn gekomen, omdat ze niet genoeg dopingtests hebben ondergaan", stelde Tsimanouskaya, die de 400 meter normaal gesproken nooit op haar programma heeft staan. Vrijdag strandde ze in de series van de 100 meter.

Tsimanouskaya is in de handen van de Japanse autoriteiten en het IOC heeft het olympisch comité van Belarus opheldering over het incident gevraagd. Het olympisch comité van Belarus verklaarde zondag dat besloten was Tsimanouskaya op het vliegtuig te zetten op advies van de teamarts wegens "emotionele en psychische problemen".

Het is de vraag of Tsimanouskaya überhaupt nog naar haar land terugkeert. Een bron bij het Belarusian Sport Solidarity Foundation, dat sporters steunt die door het omstreden regime van president Alexander Lukashenko in de problemen zijn geraakt, verklaarde dat ze vermoedelijk maandag asiel gaat aanvragen in Duitsland of Oostenrijk.