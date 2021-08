Mourad Aliev is zondag uit protest een uur lang in de boksring blijven zitten op de Olympische Spelen. De Franse bokser was furieus na zijn omstreden diskwalificatie in de kwartfinale.

Aliev werd aan het einde van de tweede ronde gediskwalificeerd. Volgens scheidsrechter Andy Mustacchio zou de zwaargewicht zijn Britse tegenstander Frazer Clarke een opzettelijke kopstoot hebben gegeven.

De 26-jarige Aliev reageerde woedend: hij schreeuwde, schopte zijn bitje weg en schudde de televisiecamera. Vervolgens liep hij op Clarke af en riep: "I win, I win, I win!" Het leek even uit de hand te lopen, maar verdere escalatie tussen de twee boksers kon voorkomen worden.

Aliev bleef uit protest ruim een half uur in de ring zitten. Daarna gaf hij een interview aan de Franse televisie, om vervolgens zijn zittende protest nog een kwartier voort te zetten.

"Het is volledig onterecht", zei Aliev in zijn interview. "Ik was de wedstrijd aan het winnen. Maar zonder enige waarschuwing ben ik gediskwalificeerd. Ze zeiden alleen: 'Je hebt verloren'. Het is gewoon sabotage."

"Ik heb mijn hele leven getraind voor dit gevecht. Ik kan gewoon niet geloven dat het op deze manier eindigt", brieste de Fransman.

Clarke door plek in halve finale zeker van medaille

Clarke liep sneeën boven beide ogen op in het gevecht. "Ik heb zijn hoofd een paar keer gevoeld, maar het is niet aan mij om te oordelen of dat opzettelijk was", reageerde de Brit.

"Ik heb Aliev gezegd dat hij moest kalmeren. Ik snap dat het pijnlijk is voor hem, maar je kunt je verdriet het beste in de kleedkamer verwerken."

Dat advies nam Aliev niet ter harte. Zijn protest had geen gevolgen voor het verdere wedstrijdprogramma, want het gevecht tussen de Fransman en de Brit was het laatste van de dag.

Clarke neemt het dinsdag in de halve finale op tegen Bakhodir Jalolov ui Oezbekistan. Ze zijn al zeker van een medaille, want bij het boksen krijgen beide verliezende halvefinalisten brons.