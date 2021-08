Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen strijden later op maandag om het brons op de teamsprint bij de Olympische Spelen. Het Nederlandse duo reed in de halve finales in opnieuw een nationaal record de vierde tijd.

Braspennincx en Van Riessen klokten bij de teamsprint een tijd van 32,308 seconden. Tijdens de kwalificaties reden ze met 32,465 seconden ook al een Nederlands record. Dat was toen goed voor de derde tijd. De oude toptijd stond op naam van Braspennincx en Kyra Lamberink. Zij kwamen in 2018 tot 32,958 seconden.

De dertigjarige Braspennincx en de 33-jarige Van Riessen versloegen met hun tijd Polen in de halve finales en noteerden de vierde tijd overall, waardoor ze later op de dag mogen strijden om het brons.

Het Russische team, dat 32,249 seconden klokte in de halve eindstrijd, eindigde als derde en is later op de dag de tegenstander van Nederland in de strijd om een medaille. De finale gaat tussen China, dat met 31,804 een wereldrecord reed, en Duitsland.

Van Riessen kan een bijzondere medaille winnen in Tokio. De in Leiden geboren baanwielrenster pakte tijdens de Olympische Winterspelen van 2010 nog het brons op de 1.000 meter bij het schaatsen. In 2016 maakte ze definitief de overstap naar het baanwielrennen.