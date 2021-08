Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben maandag op de Olympische Spelen naast het brons gegrepen op de teamsprint. Het Nederlandse duo verloor de strijd om de derde plaats van het Russische team.

De dertigjarige Braspennincx en de 33-jarige Van Riessen klokten bij de teamsprint een tijd van 32,504 seconden. Dat was net niet genoeg om de Russische vrouwen Daria Shmeleva en Anastasiia Voinova van het brons te houden (32,252). De olympische titel ging naar China, dat in de finale te snel was voor Duitsland.

Braspennincx en Van Riessen klokten tijdens de kwalificaties en de halve finales nog een Nederlands record. De oude toptijd stond op naam van Braspennincx en Kyra Lamberink. Zij kwamen in 2018 tot 32,958 seconden. Braspennincx en Van Riessen reden eerst 32,465 seconden en waren daarna met 32,308 seconden nog iets sneller.

De teamsprint was niet de enige kans voor Braspennincx en Van Riessen op een medaille tijdens de Spelen in Tokio. Beide baanwielrensters komen later deze week nog in actie bij de individuele sprint en de keirin.

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen tijdens de teamsprint. Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen tijdens de teamsprint. Foto: Getty Images

Van Riessen had kans op unieke medaille

Van Riessen kon maandag een bijzondere medaille winnen. Ze was dan de eerste Nederlandse atleet die op zowel de Winterspelen als de Zomerspelen een medaille wist te veroveren. De in Leiden geboren baanwielrenster pakte tijdens de Olympische Winterspelen van 2010 nog het brons op de 1.000 meter bij het schaatsen.

Een medaille op de teamsprint bij de vrouwen was ook opvallend geweest. De Nederlandse bondscoach Hugo Haak gaf eerder nog aan dat de Nederlandse vrouwenploeg zich deze Spelen niet focust op de teamsprint. De vrouwen hebben vooral getraind op de individuele nummers, omdat ze daar meer medaillekansen verwachten.

Door de vierde plek van Braspennincx en Van Riessen blijft Nederland voorlopig op zeventien medailles steken (vier keer goud, zeven keer zilver en zes keer brons). Bij het baanwielrennen worden nog wel de nodige medailles voorspeld.