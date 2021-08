Annemiek Bekkering en Annette Duetz moeten een dag langer wachten op hun medalrace in de 49erFX-klasse. Alle zeilwedstrijden van maandag bij de Olympische Spelen zijn naar dinsdag verplaatst door een gebrek aan wind.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De start van het zeilprogramma werd al steeds uitgesteld in de hoop dat de wind nog zou opsteken in de baai van Tokio, maar de weersomstandigheden bleven te ongunstig om de wedstrijden te kunnen houden.

Bekkering en Duetz maken kans op de vijfde Nederlandse gouden medaille van deze Spelen. Met alleen de afsluitende medalrace nog voor de boeg gaat het duo aan de leiding in het 49erFX-klassement.

Verder zouden maandag ook de Nederlandse koppels Afrodite Zegers/Lobke Berkhout (race 9 en 10 in de 470-klasse) en Bart Lambriex/Pim van Vugt (medalrace in de 49er-klasse) maandag in actie komen. Ook zij moeten nu een dag wachten.

Bij het zeilen veroverde Nederland tot dusver twee medailles. Windsurfer Kiran Badloe kroonde zich tot olympisch kampioen en Marit Bouwmeester pakte brons in de Laser Radial-klasse.