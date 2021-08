Roeier Finn Florijn heeft het quarantainehotel in Tokio maandag verlaten en vliegt terug naar Nederland. De 21-jarige skiffeur heeft er tien dagen isolatie op zitten. Florijn testte vrijdag 23 juli positief op het coronavirus.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn was eerder op die dag in actie gekomen in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing. Na zijn positieve testuitslag waren de Olympisch Spelen echter direct voorbij voor Florijn.

Hij moest tien dagen in een speciaal daarvoor aangewezen hotel verblijven. Alle deelnemers aan de Spelen die positief op het coronavirus testen, worden daarnaartoe gebracht.

Florijn was na skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een anoniem staflid van de roeiploeg de vierde Nederlander die het quarantainehotel in moest. De eerder genoemde sporters mochten in de afgelopen dagen al terug naar huis.

Alleen tennisser Jean-Julien Rojer, hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenroeiboten en zijn assistente Isabelle Jacobs zitten na hun positieve coronatests nog vast in Tokio.

In principe moeten ze allemaal tien dagen in het quarantainehotel blijven. Ze mogen eerder naar huis als ze op dag 6 en 7 van hun verblijf negatief testen.