Nadine Visser baalt enorm van haar vijfde plaats maandag in de olympische finale van de 100 meter horden. De 26-jarige Nederlandse had voor haar gevoel met een vlekkeloze race een medaille gepakt in Tokio, maar het ging mis op het laatste stuk.

"Tot horde zes ging het goed, maar daarna komt het voor mij kritieke deel", keek Visser enkele minuten later terug op haar race. "Ik hield te weinig afstand tot de horde en verloor snelheid. Begin dit seizoen had ik dat ook een paar keer, maar de laatste races ging het goed. Nu niet. Ik baal enorm."

Met 12,70 was Visser zelfs langzamer dan zondag in de halve finale, toen ze met 12,63 een honderdste boven haar persoonlijk record liep. Om een medaille te pakken had Visser het Olympic Stadium in Tokio 12,55 moeten noteren.

"Het zou een dik pr zijn geweest, maar 12,55 was wel de tijd waar ik ongeveer voor ging. Ik ben in vorm. Gister liep ik al bijna een pr, terwijl dat ook geen vlekkeloze race was. Ik wist: als ik geen fouten maak dan doe ik mee om de medailles. Ik voelde ik me ook zoveel scherper. Dit is 100 procent een gemiste kans op een medaille."

Uitslag finale 100 meter horden 1. Jasmine Camacho-Quinn (Pur) - 12,37

2. Kendra Harrison (VS) - 12,52

3. Megan Tapper (Jamaica) - 12,55

4. Tobi Amusan (Nig) - 12,60

5. Nadine Visser (Ned) - 12,73

6. Devynne Charlton (Bah) - 12,74

7. Gabriele Cunningham (VS) - 13,01

8. Britany Anderson (Jam) - 13,24

Nadine Visser was de eerste Nederlandse ooit in een olympische finale op de 100 meter horden. Foto: Getty Images

'Ik was best emotioneel'

Visser was de eerste Nederlandse vrouw ooit in een olympische finale van de 100 meter horden, nadat ze op de WK's van 2017 en 2019 al de eindstrijd haalde. Toen werd ze zevende en zesde. Haar vijfde plek lijkt weer een mooi stapje op de mondiale ladder, maar zo wil ze niet denken.

"Na het bereiken van de finale was ik best emotioneel. Het is eerste doel was bereikt. Maar als je dan eenmaal in die finale staat dan wil je meer. Ik wilde mijn snelste race ooit lopen en had er alle vertrouwen dat dat zou gebeuren. En dan was een medaille mogelijk, zeker nu ik de andere tijden zie. Helaas, is het niet gelukt."

Het goud was voor Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico (12,37) en ook de Amerikaanse Kendra Harrison (12,52), de Jamaicaanse Megan Tapper (12,55) en de Nigeriaanse Tobi Amusan (12.60) waren sneller dan Visser, die later deze Spelen nog in actie komt op de 4x100 meter. "Dan wil ik revanche nemen. Ik ben er fysiek klaar voor."