Bondscoach Sjoerd Marijne heeft maandag met de hockeyvrouwen van India verrassend de halve eindstrijd gehaald op de Olympische Spelen. In de kwartfinales in Tokio werd Australië met 1-0 verslagen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

India, dat dankzij een rake strafcorner van Gurjit Kaur won, was de groepsfase nog begonnen met een 5-1-nederlaag tegen Nederland. Voor een plek in de finale moet India zien af te rekenen met Argentinië, dat eerder op de dag Duitsland uitschakelde: 3-0.

Marijne is sinds mei 2018 bondscoach van India. Oud-international Janneke Schopman, die eerder de Amerikaanse vrouwen onder haar hoede had, is zijn assistent.

India werd vijf jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro al in de groepsfase uitgeschakeld. Australië is drievoudig olympisch kampioen. In 2000 won het laatstgenoemde land het hockeytoernooi voor vrouwen bij de Spelen voor het laatst.

De Argentijnse hockeysters schakelden Duitsland uit. De Argentijnse hockeysters schakelden Duitsland uit. Foto: EPA

Oranje speelt later op maandag

Deze maandag om 11.30 uur is de derde kwartfinale tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. In de andere kwartfinale treffen Spanje en Groot-Brittannië elkaar. De halve finales zijn dinsdag, waarna woensdag de finale en de strijd om het brons volgen.

Bij de vorige Olympische Spelen kwam Oranje tot de finale, waarin Groot-Brittannië te sterk was. Duitsland werd toen derde. De Nederlandse vrouwen werden olympisch kampioen in 1984, 2008 en 2012.

Voor de Nederlandse mannen zit het toernooi in Tokio er al op. De ploeg van bondscoach Max Caldas strandde zondag in de kwartfinales door van Australië te verliezen.