Nadine Visser is er maandag niet in geslaagd om een olympische medaille te veroveren op de 100 meter horden. De 26-jarige Nederlandse eindigde als vijfde bij de finale in Tokio.

Visser was goed weg, maar viel gaandeweg de race iets terug. Ze klokte een tijd van 12,73, waarmee ze iets langzamer was dan tijdens haar halve finale.

Het goud was voor topfavoriete Jasmina Camacho-Quinn uit Puerto Rico, die naar een tijd van 12,37 snelde. Het podium werd gecompleteerd door de Amerikaanse Kendra Harrison (12,52) en de Jamaicaanse Megan Tapper (12,55).

Zondag had Visser zich in de halve finales als zesde voor de eindstrijd geplaatst met een tijd van 12,63. Ze mocht zich de eerste Nederlandse ooit in de olympische finale van de 100 meter horden noemen.

Visser kende nog een dramatische voorbereiding op de Olympische Spelen. De geboren Hoornse raakte in mei geblesseerd aan haar hamstring en maakte pas begin juli haar rentree bij een atletiekwedstrijd in het Belgische Heusden.