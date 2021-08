Nadine Visser is er maandag niet in geslaagd een olympische medaille te veroveren op de 100 meter horden. De 26-jarige Nederlandse eindigde als vijfde in de finale in Tokio.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Visser vertrok goed in baan 3, maar viel gaandeweg de race iets terug. Ze klokte een tijd van 12,73 seconden, waarmee ze langzamer was dan tijdens haar halve finale.

Het goud was voor topfavoriete Jasmina Camacho-Quinn uit Puerto Rico, die naar een tijd van 12,37 snelde. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Kendra Harrison (12,52) en de Jamaicaanse Megan Tapper (12,55) completeerden het podium.

Visser had zich zondag in de halve finales met een tijd van 12,63 als zesde voor de eindstrijd geplaatst. Ze wilde maandag een persoonlijk record lopen in de finale en daarmee op het podium eindigen, maar dat lukte niet.

Uitslag finale 100 meter horden 1. Jasmine Camacho-Quinn (Pur) - 12,37

2. Kendra Harrison (VS) - 12,52

3. Megan Tapper (Jamaica) - 12,55

4. Tobi Amusan (Nig) - 12,60

5. Nadine Visser (Ned) - 12,73

6. Devynne Charlton (Bah) - 12,74

7. Gabriele Cunningham (VS) - 13,01

8. Britany Anderson (Jam) - 13,24

Nadine Visser liep haar eerste olympische finale. Nadine Visser liep haar eerste olympische finale. Foto: Getty Images

Visser beleefde verstoorde aanloop naar Spelen

Visser beleefde een slechte voorbereiding op de Olympische Spelen. De geboren Hoornse liep in mei een hamstringblessure op en maakte pas begin juli haar rentree bij een atletiekwedstrijd in het Belgische Heusden.

Desondanks werd ze in Tokio de eerste Nederlandse olympische finalist op de horden sinds Fanny Blankers-Koen in 1952, al liep haar voorgangster destijds de eindstrijd van de 80 meter horden. De olympisch kampioen van 1948 gaf toen op met een blessure. Sinds 1972 gaat de hordenwedstrijd bij de vrouwen over 100 meter.

Visser liep in Japan haar derde grote mondiale finale. Op de WK in Londen in 2017 eindigde ze als zevende en twee jaar later werd ze op de WK in Doha zesde. Tokio gaat dus de boeken in als haar beste prestatie op een mondiaal toernooi tot dusver.