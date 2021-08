Dafne Schippers werd maandag in de series van de 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio door een inschattingsfoutje bijna uitgeschakeld. De tweevoudig wereldkampioene spaarde zich op het laatste stuk, maar daardoor kwamen de nummer vier en vijf nog akelig dichtbij.

"Ik probeerde zo min mogelijk energie te verspillen voor de halve finale van later vandaag. Dat heb ik gedaan, maar twee lopers zaten korter achter me dan ik dacht. Ik dacht dat ik meer controle had", aldus Schippers, die met 23,13 de derde tijd liep in haar serie.

De nummers één tot en met drie van elke serie gingen door en de nummer vier mag alleen verder als de tijd goed genoeg is. Schippers was een honderdste sneller dan de Duitse Lisa-Marie Kwayie (23,14) en drie honderdsten dan de Griekse Rafailía Spanoudaki (23,16). "Het was dus precies goed", zei Schippers. "Misschien heb ik het iets te spannend gemaakt."

De 29-jarige Utrechtse is blij dat de Spelen eindelijk voor haar zijn begonnen, al was ze niet helemaal tevreden over haar eerste race. "Zeker de bocht was niet super."

Dafne Schippers tijdens de series van de 200 meter. Dafne Schippers tijdens de series van de 200 meter. Foto: ANP

'Weet zelf niet waar ik toe in staat ben'

De afgelopen jaren waren de series steevast een formaliteit voor Schippers en de halve finale ook geen enorme uitdaging. In Tokio is dat anders voor de winnares van olympisch zilver van vijf jaar geleden. Ze kampt al langere tijd met rugproblemen en is ver verwijderd van de beste tijden uit haar carrière.

"Ik moet heel snel lopen om überhaupt kans te maken op een finale. Ik voel me nu wel oké, maar het is gek om zo een toernooi in te gaan. Ik weet zelf ook niet waar ik toe in staat ben."

Schippers verwacht wel dat ze in de halve finales een stuk sneller loopt. "Maar of dat genoeg is, weet ik niet. Er is - mede door innovaties - flinke concurrentie. Vroeger waren er drie, vier die hard liepen, toen kwam je zo in de finale. Nu is er een grote groep die onder de 22,50 loopt. Ik moet echt alles geven."

De halve finales van de 200 meter beginnen maandag om 12.25 uur (Nederlandse tijd) en de eindstrijd is dinsdag om 14.50 uur.