Dafne Schippers heeft zich maandag bij de Olympische Spelen met enige moeite geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand eindigde nipt als derde in haar heat. Jamile Samuel meldde zich af voor haar serie.

Schippers startte in de Japanse ochtend in de lastige baan 2 en kwam uit op een tijd van 23,13. Daarmee eindigde ze overall als twintigste. Haar beste tijd van het seizoen is 22,70 en haar persoonlijk record staat op 21,63.

De Nederlandse had in haar serie maar één honderdste voorsprong op de nummer vier Lisa Marie Kwayie uit Duitsland en drie honderdsten op de Griekse Rafailía Spanoudaki. De top drie kwalificeerde zich rechtstreeks voor de halve finales. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce won in 22,22.

De 29-jarige Schippers werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op de 200 meter. Vijf jaar geleden pakte ze bij de Spelen van Rio de Janeiro achter de Jamaicaanse Elaine Thompson zilver op de dubbele sprintafstand.

De Utrechtse kampt de laatste jaren echter met flinke rugproblemen en kwam daardoor dit seizoen nog niet in de buurt van de tijden uit haar topperiode.

Schippers sloeg de 100 meter in Tokio over om haar kwetsbare rug niet te veel belasten. De race van maandag was haar eerste optreden in Japan.

Dafne Schippers feliciteert Shelly-Ann Fraser-Pryce, de winnares van haar heat.

Samuel loopt niet vanwege lichte blessure

Samuel, die dit jaar 22,93 liep, besloot op het laatste moment om niet te starten in de laatste heat. De 29-jarige Amsterdamse heeft last van een lichte blessure en sloeg eerder ook al de 100 meter over. Ze hoopt later deze week fit te zijn voor de 4x100 meter-estafette.

De Jamaicaanse Shericka Jackson, die brons won op de 100 meter, werd verrassend uitgeschakeld in de series van de 200 meter. Ze hield in richting de finish en eindigde daardoor net als vierde in haar heat.

De halve finales van de 200 meter zijn maandag vanaf 12.25 uur Nederlandse tijd en de finale is dinsdag om 14.50 uur.