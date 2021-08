Sifan Hassan heeft zich maandag op zeer knappe wijze geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter. De Nederlandse kwam in de series van haar favoriete afstand bij het ingaan van de slotronde ten val, maar eindigde toch als eerste.

Hassan moest in de voorronde in de top zes eindigen om de halve finales te bereiken. Ze begon zoals gebruikelijk in de achterhoede, maar toen ze met nog 400 meter te gaan haar versnelling inzette, viel ze over de gestruikelde Keniaanse Edinah Jebitok heen.

De 28-jarige Hassan stond razendsnel op, ging in de achtervolging en won haar heat alsnog in een tijd van 4.05,17. De Australische Jessica Hull werd tweede in 4.05,29.

Het was de tweede keer deze Spelen dat Hassan in actie kwam. Ze plaatste zich vrijdag al overtuigend voor de finale van de 5.000 meter. Die eindstrijd is maandag om 14.40 uur Nederlandse tijd en dus wilde ze niet te veel krachten verspelen in de series van de 1.500 meter.

Hassan gaat voor unieke trilogie

Hassan gaat in Japan voor een unieke trilogie. Ze wil goud winnen op de 1.500, 5.000 én 10.000 meter. "Het is belangrijk om mijn hart te volgen", zei de topatlete zondag in een verklaring. "Dat is voor mij veel meer van belang dan het veroveren van gouden medailles."

Na de finale van de 5.000 meter krijgt de regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter relatief rustige dagen. Woensdag staan de halve finales van de 1.500 meter op het programma en vrijdagavond is de finale.

Zaterdag volgt dan het sluitstuk van haar missie: de finale van de 10.000 meter. Op de WK in 2019 liep Hassan alleen de 1.500 meter en de 10.000 meter en toen pakte ze op beide afstanden goud.