Baanwielrennen ·

We gaan zo beginnen aan het eerste onderdeel bij het baanwielrennen van deze Spelen. In het stadion mogen zo'n vijftienhonderd toeschouwers plaatsnemen, omdat er een heel stuk buiten Tokio gefietst wordt. Die aantallen halen we vandaag overigens niet, maar er is in ieder geval wel iets van sfeer rond de baan.